NVIDIA RTX 5080 Preis-Schock? Was die neue Grafikkarte kostet!

Die Gerüchte um NVIDIAs nächste Grafikkarte, die GeForce RTX 5080, sorgen für hitzige Diskussionen in der Gaming-Community. Mit einem mutmaßlichen Start-Preis der RTX 5080 von über 1.500 Euro scheint NVIDIA auf einen neuen Höchststand zuzugehen. Aber was steckt hinter diesem Preissprung, und ist er gerechtfertigt?

Ein erster Hinweis auf den Preis stammt von einem australischen Einzelhändler, der die RTX 5080 für umgerechnet rund 1.499 Euro (mit Mehrwertssteuer eingerechnet) listet. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur RTX 4080, die mit 1.399 Euro eingeführt wurde. Hinzu kommt der sogenannte „Premiumaufschlag“, der neue Grafikkarten in den ersten Wochen oft noch teurer macht. Endkunden könnten also bis zu 1.699 Euro bezahlen!

Spezifikationen GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080 Architektur Blackwell Ada Lovelace Prozessknoten 4NP (TSMCs 5nm) 4N (TSMCs 5nm) GPU GB203-400-A1 AD103-300-A1 Cuda-Kerne 10.752 9.728 SM Noch unbekannt 76 Tensor-Kerne Noch unbekannt 304 RT-Kerne Noch unbekannt 76 Taktfrequenz (Basis/Boost) Noch unbekannt 2205/2505 MHz VRAM-Größe und Typ 16 GB/24 GB GDDR7 16 GB GDDR6X Speichergeschwindigkeit 32 Gbps 22,4 Gbps Speicherbusbreite 256-Bit 256-Bit Speicherbandbreite 1024 GB/s 716,8 GB/s TBP 400W 320W Stromanschluss 1x 12V-2×6 1x 12VHPWR

GeForce RTX 5080: Was bekommst du für den Preis?

Die RTX 5080 soll mit 16 GB GDDR7-VRAM ausgestattet sein – ein deutlicher Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation. Mit einer Geschwindigkeit von 32 Gbps liefert sie eine Bandbreite, die Gaming auf einem ganz anderen Niveau ermöglichen soll als ihr Vorgänger, die RTX 480. Diese technischen Upgrades haben jedoch ihren Preis, denn GDDR7-Speicher ist deutlich teurer als die bisher genutzten GDDR6X-Chips.

Der Preis der RTX 5080 erscheint auf den ersten Blick happig, doch die Leistungssteigerungen könnten für Hardcore-Gamer den Unterschied machen. NVIDIAs neue Blackwell-Architektur verspricht eine enorme Effizienzsteigerung, die nicht nur die Gaming-Performance, sondern auch die Zukunftssicherheit der Hardware sichern soll. Aber reicht das aus, um den hohen Preis zu rechtfertigen?

Welche Alternativen gibt es?

Für diejenigen, die nicht bereit sind, so tief in die Tasche zu greifen, bleibt abzuwarten, wie die RTX 5070 und andere Modelle der 50er-Serie preislich abschneiden werden. In späterer Folge wird es wahrscheinlich eine RTX 5070 Super geben, die vielleicht wie in dieser NVIDIA-Grafikkarten-Generation mit der RTX 4070 Super das beste Preis-Leistungsangebot bieten könnte. Alternativ bleibt natürlich noch AMD, die wesentlich günstigere Grafikkarten anbieten. Auch hier sind wir schon sehr gespannt, welche neuen Modelle zukünftig am Markt angeboten werden.

Wenn der Preis der RTX 5080 schon so hoch ist, dann wird es dich wenig überraschen, dass die RTX 5090 die 2.000 Euro-Marke locker sprengen wird. In jeder Version.

