Defekte RTX 5090-GPUs: Leistungseinbußen von bis zu 5 Prozent?

Berichte deuten darauf hin, dass eine fehlerhafte/defekte Charge der NVIDIA RTX 5090 GPUs ausgeliefert wurde. Die betroffenen Modelle sollen eine reduzierte Leistung von bis zu 5 Prozent aufweisen. Laut mehreren Berichten gibt es Probleme bei einigen Zotac, MSI und sogar NVIDIA Founders Edition-Modellen der RTX 5090 (GB202). GPU-Enthusiasten haben festgestellt, dass diese Modelle unter den erwarteten Leistungswerten bleiben.

Ein einfaches BIOS-Update wird dieses Problem jedoch nicht beheben. Es handelt sich um einen Hardware-Defekt, der nur durch einen Austausch des Chips gelöst werden kann. Besitzer eines fehlerhaften Modells haben also keine andere Wahl, als ihre RTX 5090-Grafikkarte direkt beim Hersteller umzutauschen.

Trotz der Probleme bleibt die NVIDIA RTX 5090 eine beeindruckende Grafikkarte. Sie basiert auf der Ada Lovelace-Architektur und bringt enorme Verbesserungen im Bereich KI-Berechnungen und Raytracing.

Mit 100 RT Cores der dritten Generation, 400 Tensor Cores, 12.800 CUDA-Kernen und 32 GB Grafikspeicher eignet sie sich perfekt für hochleistungsfähige Berechnungen, AI-Modelle und Rendering-Prozesse. Besonders im Bereich generativer KI, physikalischer Simulationen und Raytracing setzt sie neue Maßstäbe.

Not only Zotac 5090 but all AIC 5090, including Nvidia’s own FE, would have been shipped with defective chips. https://t.co/gUUT3ASTSL

— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) February 21, 2025