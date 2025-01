Nvidia-Chef verteidigt hohen Preis der RTX 5090: „Gamer wollen nur das Beste“

Wer sich eine RTX 5090 von Nvidia leisten möchte, liebt seinen PC mehr als seinen Partner. Immerhin könnte man mit dem Preis einer neuen Nvidia-High-End-Grafikkarte auch ein paar Tage in die Therme. All-Inclusive. Oder nach Disneyland mit den Kindern. Für ein paar Tage. Wer sich über den Preis der RTX 5090 aufregt, dem sei gesagt, dass echte Enthusiasten das Beste vom Besten wollen.

Wer möchte schon 100 Euro (bzw. im Original-Zitat US-Dollar) bei einer Grafikkarte sparen? Richtig. „Unsere Enthusiasten wollen nicht 100 Dollar sparen, indem sie sich für etwas Schlechteres entscheiden, so Jensen Huang in einem Interview während der CES 2025. Für ihn sei der Preis der RTX 5090 vollkommen okay, da diese Grafikkarte die Spitzenleistung bietet, die sich High-End-Gamer wünschen.

Werbung

Was macht die RTX 5090 besonders?

Die RTX 5090 ist das Flaggschiff der neuesten Nvidia-GPU-Generation und soll mit innovativen Technologien wie DLSS 4.0 und Multi Frame Generation noch bessere Leistung liefern. Allerdings haben erste Tests gezeigt, dass der Performance-Zuwachs ohne diese Features im Vergleich zur RTX 40-Serie überschaubar ist. Das wirft die Frage auf: Ist der hohe Preis wirklich gerechtfertigt?

Der Nvidia-Chef gibt zu, dass die RTX 5090 nicht für die breite Masse gedacht ist. Vielmehr zielt das Unternehmen auf Gamer ab, die bereit sind, hohe Summen für ein ultimatives Setup auszugeben. „Wer mehr als 10.000 Dollar in ein Heimkino-PC-System investiert, kann sich auch diese GPU leisten“, so Huang im Gespräch.

Wie reagieren Gamer auf den hohen Preis?

In der Gaming-Community stößt der Preis auf gemischte Reaktionen. Viele kritisieren, dass Nvidia die Preise künstlich in die Höhe treibt und die RTX 50-Serie nur minimale Verbesserungen zur Vorgängergeneration bietet. Andere hingegen begrüßen die Fokussierung auf Premium-Qualität und sind bereit, den Preis für das Spitzenmodell zu zahlen. Auf „Willhaben.at“ sieht man förmlich stundenweise die Anzahl von RTX 4090-Verkäufen. Viele „Enthusiasten“ möchten ihre RTX 4090 los werden (am besten zum Originalpreis), wenn die RTX 5090 am 30. Januar veröffentlicht wird.

Ob die RTX 5090 ihr Geld wert ist, hängt stark von den persönlichen Ansprüchen ab. Für Gelegenheitsspieler dürfte der Preis kaum zu rechtfertigen sein. Für Enthusiasten, die das Maximum an Leistung wollen, wahrscheinlich das schönste Geschenk an sich selbst. Übrigens ist der Preis der RTX 5080 zum Vergleich zur RTX 4080 ebenfalls ordentlich gestiegen. Dafür gibt es dank Nvidia nun einen KI-Partner in PUBG.