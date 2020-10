Call of Duty Mobile: Bereits 50 Millionen Registrierungen in China

Letztes Jahr hat Activision Call of Duty Mobile gestartet, allerdings nicht in China. Jetzt bringt Timi Studios den Titel auf den chinesischen Markt, wobei letzte Woche eine Open Beta erfolgreich durchgeführt wurde.

Im Hintergrund wurde hart an Jubiläums- und Halloween-Events gearbeitet und das Spiel bekommt laufend neue Inhalte, mit beliebten Features aus der CoD-Serie. Viele Spieler beschreiben das Handy-Spiel als „authentisches Call of Duty-Erlebnis“, auch wenn der Schwerpunkt auf Smartphones liegt.

Die chinesische Gaming-Community scheint von CoD Mobile begeistert zu sein, wie aus 50 Millionen Vorregistrierungen hervorgeht. China tendiert ohnehin mehr zu den Handyspielen, als zu PC- oder Konsolen-Games. Laut Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners auf Twitter, wird Tencent seine Marketingkampagne in diesem Monat verstärken. Ähnlich wie bei der Veröffentlichung von PUBG Mobile mussten einige Änderungen an Call of Duty Mobile vorgenommen werden, bevor es für das chinesische Publikum freigegeben wurde.

Call of Duty Mobile has surpassed 50 million pre-registrations in China.

The game started its final test in China last week. It released overseas last year and has surpassed 300m downloads to date.

China release will be soon, with Tencent ramping up marketing this month. pic.twitter.com/CaDoMMuX1Z

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 28, 2020