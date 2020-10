Fortnite zu Halloween: Das Ghostbusters-Crossover ist online!

Fortnite: Jetzt sind die Ghostbusters unterwegs in der Battle Royale-Welt. - (C) Epic Games

Fortnite v14.40 führte das mit Spannung erwartete Fortnitemares-Ereignis in das Spiel ein. Unter den wichtigsten Änderungen, die mit dem Patch einhergingen, kehrte Midas von den Toten zurück und forderte The Authority zurück – und benannte es in The Ruins um.

Dies war nicht die einzige Figur, die mit Halloween zu tun hatte und die Fortnite-Map betrat. Als die Spieler begannen, sich bei Fortnite anzumelden, bemerkten einige ein Fahrzeug, das in Camp Cod unter einer Plane stand. Es war kein anderer als der Ecto-1 von Ghostbusters.

Dies war nur ein kleines Easter-Egg für Fans mit Adleraugen sein, aber Data Miner bestätigten die Sichtung bald mit einigen Leaks im Spiel.

iFireMonkey hat einen Tweet gepostet, der Fans von einigen kommenden Skins erzählte, die in naher Zukunft in den Item-Shop kommen sollten. Zwei dieser Skin-Pakete beziehen sich auf Ghostbusters – was darauf hindeutet, dass sie in den nächsten zwei Wochen in Fortnite eintreffen werden.

Bundles added in v14.40: – Ghostbusters Gear

– Ghostbusters Crew

– Ghostbusters Patrol

– Skull Squad Pack

Rise from the crypt and creep on the unsuspecting with this bone chilling Skeleteam! Rattle your bones with the Skull Squad pack! — FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) October 21, 2020

Der Data Miner-Kollege Hypex fügte dieser Spekulation einen eigenen Leak hinzu: ein Achievement von Ghostbusters. Ihm zufolge können Spieler den Erfolg „Ich sammle Sporen, Schimmelpilze und Pilze“ verdienen, indem sie einen gefressenen Gegenstand sammeln, während sie eine der Ghostbusters-Skins tragen.

Wir wissen immer noch nicht, ob wir einen Ghostbusters-Skin zum Freischalten auswählen können oder ob es sich um ein Skin-Paket wie das neu veröffentlichte Skull Squad Pack handelt.

New Ghostbusters achievement: Name: I Collect Spores, Molds, and Fungus

Desc: Gathered a Foraged item while wearing a Ghostbusters outfit during Season 4. — HYPEX 🎃 (@HYPEX) October 21, 2020

Ghostbusters scheint eine perfekte Ergänzung zum Fortnite-Universum zu sein. Ab jetzt sind die Skins im Battle-Royale-Spiel verfügbar!

Ghostbusters-Skin-Paket für Fortnite

Während die Ghostbusters selbst Spaß machen, ist das größte Muss das Ausrüstungspaket, das einen unglaublichen Ecto-Glider und Proton Pickaxe sowie die berüchtigte Ghost Trap und das legendäre Proton Pack enthält . Allein für dieses Bundle kostet es 1800 V-Bucks.

Fortnite ist für PS4, Xbox One, PC, Android und Nintendo Switch verfügbar. Xbox Series X- und PS5-Versionen sind ebenfalls in Entwicklung. Ab 2021 wird das Battle-Royale-Spiel eines der ersten Titel sein, dass auf der Unreal Engine 5 läuft.