Epic baut Fortnite und Rocket League 2027 grundlegend um, bei einem Spiel wird der Sprung riesig

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite und Rocket League gehören längst zu den wichtigsten Spielen von Epic Games. 2027 steht beiden Marken allerdings eine Veränderung bevor, die weit über ein gewöhnliches „Season-Update“ hinausgeht. Besonders groß wird der Sprung beim Arcade-Auto-Fußballtitel. Epic Games hat jetzt ausdrücklich bestätigt, dass das Fußballspiel 2027 auf Unreal Engine 6 wechseln wird. Die Bestätigung versteckt sich ausgerechnet in einer Ankündigung zu Epics neuen Sozial-Funktionen.

Auf der offiziellen Webseite von Epic Games heißt es, dass die neuen Funktionen im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Wechsel zu Unreal Engine 6 in Rocket League eintreffen werden. Damit kennen wir erstmals einen konkreteren Zeitraum für den großen technischen Neustart.

Rocket League überspringt gleich mehrere Engine Generationen

Das ist gerade bei Rocket League bemerkenswert. Das Spiel basiert bis heute auf Unreal Engine 3. Während Fortnite schon seit Jahren auf UE5 läuft, steckt unter der Haube des Autospiels also noch Technik aus einer völlig anderen Gaming Ära. Bereits im Mai kündigten Psyonix und Epic eine „neue Ära“ für Rocket League mit Unreal Engine 6 an. Damals fehlte allerdings noch ein Termin. Jetzt wissen wir: 2027 soll der Wechsel stattfinden.

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Was sich dadurch beim eigentlichen Gameplay verändert, wurde noch nicht vollständig erklärt. Die UE6 könnte aber weit mehr ermöglichen als hübschere Arenen. Neue Werkzeuge für benutzerdefinierte Maps, Trainingsinhalte und von Spielern erstellte Erfahrungen gehören zu den Bereichen, die Epic langfristig ausbauen möchte.

Gerade beim Spielgefühl dürfte Psyonix trotzdem extrem vorsichtig sein müssen. Rocket League lebt seit mehr als zehn Jahren davon, dass Physik, Geschwindigkeit und Ballverhalten für erfahrene Spieler exakt vorhersehbar sind. Ein Engine-Wechsel darf daran möglichst wenig verändern.

Und was passiert mit Fortnite?

Fortnite nimmt bei Unreal Engine 6 eine andere Rolle ein. Epic entwickelt UE6 nicht einfach hinter verschlossenen Türen und portiert Fortnite anschließend darauf. Stattdessen werden UE5 und der Unreal Editor for Fortnite, kurz UEFN, zu UE6 zusammengeführt. Epic erklärt auf der offiziellen Unreal Engine Webseite, dass die Fortnite Entwicklung bereits direkt mit dem neuen UE6 Entwicklungszweig verbunden wird.

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Der Live-Service-Titel wird dadurch gewissermaßen zum laufenden Testfeld für Technologien, die später Bestandteil der neuen Engine werden. Epic möchte künftig ermöglichen, dass Entwickler ein Spiel erstellen und es anschließend als klassisches eigenständiges Spiel, direkt innerhalb von Fortnite oder sogar in einem eigenen Ökosystem veröffentlichen können. Damit ist man gleichauf mit Roblox.

Fortnite und Rocket League sollen stärker zusammenwachsen

Mit Epic Parties kannst du bereits jetzt über Fortnite, den Epic Games Launcher und die mobilen Epic Apps hinweg mit Freunden kommunizieren. Sprachchats können sogar zwischen Geräten übertragen werden. 2027 kommen diese Funktionen auch zu Rocket League.

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Noch interessanter ist Epics langfristiges Ziel: Deine Freunde, sozialen Verbindungen und möglicherweise auch gekaufte Inhalte sollen dich von Spiel zu Spiel begleiten. Epic spricht ausdrücklich von einem offenen Ökosystem, in dem soziale Funktionen nicht mehr an ein einzelnes Spiel gebunden sind. Die entsprechenden Technologien sollen 2027 sogar anderen Entwicklern zur Verfügung gestellt werden und Plattformen, Stores sowie unterschiedliche Engines unterstützen.

Das erinnert an die Pläne für einen deutlich umfangreicheren Epic Games Launcher, mit dem das Unternehmen seine verschiedenen Spiele und Dienste enger miteinander verbinden möchte.

Unreal Engine 6 erscheint trotzdem noch nicht vollständig 2027

Hier gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung. Unreal Engine 6 erscheint 2027 noch nicht als fertige Engine. Epic plant den öffentlichen Early Access erst für Ende 2027. Die vollständige Version soll anschließend etwa zwölf bis 18 Monate später erscheinen, also voraussichtlich zwischen Ende 2028 und Mitte 2029.

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Für dich bedeutet das zunächst vor allem eines: Rocket League bekommt 2027 den größten technischen Umbau seiner bisherigen Geschichte. Und gleichzeitig arbeitet Epic daran, Fortnite, Rocket League und seine gesamte Plattform immer weniger wie einzelne Produkte und immer mehr wie Teile eines gemeinsamen Gaming Ökosystems funktionieren zu lassen.