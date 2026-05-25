Rocket League zeigt plötzlich die Zukunft – und sie läuft auf Unreal Engine 6

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manche Spiele verschwinden irgendwann leise. Andere erfinden sich immer wieder neu. Rocket League gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Das Auto-Fußball-Spiel läuft seit Jahren auf Konsolen und PC, hat unzählige Updates bekommen und wirkt trotzdem noch immer wie ein Dauerbrenner. Jetzt deutet sich aber der bisher größte technische Sprung an.

Beim „Rocket League Championship Series Paris Major“ wurde eine neue Ära für das Auto-Fußball-Spiel angekündigt. Besonders spannend: Der Titel soll künftig auf Unreal Engine 6 laufen. Damit wurde nicht nur die Zukunft von Rocket League angeteasert, sondern auch erstmals Epics nächste große Engine sichtbar gemacht. Aktuell läuft das Spiel von Psyonix noch auf Unreal Engine 3, weshalb der Schritt technisch enorm wäre.

Warum dieser Engine-Wechsel so wichtig ist

Auf den ersten Blick klingt eine neue Engine nach einem Thema für Technikfans. Bei Rocket League könnte sie aber das gesamte Spielgefühl verändern. Denn hier zählt jede Bewegung. Jeder Sprung, jeder Boost, jede Landung und jeder Ballkontakt müssen präzise wirken. Genau deshalb ist ein Engine-Wechsel viel heikler als bei vielen anderen Spielen.

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Psyonix kann nicht einfach nur die Grafik verbessern und fertig. Rocket League lebt davon, dass sich das Spiel über Jahre eingespielt hat. Profis kennen jedes Timing. Casual-Spieler spüren sofort, wenn sich ein Auto anders bewegt. Eine neue technische Basis muss also moderner aussehen, darf aber nicht das zerstören, was den Titel so besonders macht.

Der Teaser spricht deshalb bewusst von einer „neuen Ära“. Das klingt größer als ein normales Grafik-Update. Es klingt nach einem Neustart, der trotzdem das bekannte Spiel erhalten soll.

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Rocket League könnte für Epic zum Schaufenster werden

Dass Epic Games ausgerechnet Rocket League für den ersten großen Unreal Engine 6-Teaser nutzt, ist kein Zufall. Der Titel ist kostenlos spielbar, weltweit bekannt und eng mit dem eSports verbunden. Wenn Epic zeigen will, was die nächste Engine kann, dann eignet sich ein Spiel mit schneller Action, klarer Physik und riesiger Community perfekt. Damit könnte das Aut0-Fußball-Spiel also nicht nur ein Update bekommen, sondern zu einem Vorzeigeprojekt für die nächste Generation von Online-Spielen werden.

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Für Spieler stellt sich jetzt die große Frage: Wird daraus ein riesiges Update für das bestehende Spiel? Oder baut Psyonix im Hintergrund eine neue Version von Rocket League, die später alle Plattformen ablöst?

Was bedeutet das für PS5, Xbox und Switch 2?

Offizielle Details zu Plattformen, Datum oder neuen Features gibt es noch nicht. Genau deshalb ist die Ankündigung so spannend. Rocket League ist auf vielen Systemen vertreten, und erst Anfang des Jahres bekam die Switch 2-Version Verbesserungen bei Grafik und Performance.

Ein echter UE6-Sprung könnte aber deutlich mehr bedeuten: bessere Beleuchtung, schärfere Arenen, stabilere Performance, neue Effekte und vielleicht auch größere Möglichkeiten für Events oder kreative Modi. Gerade auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 könnte Rocket League dadurch moderner wirken, ohne sein einfaches Grundprinzip zu verlieren.

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Noch wichtiger ist aber die eSports-Frage. Wenn Psyonix den Wechsel sauber schafft, könnte Rocket League damit für viele weitere Jahre relevant bleiben. Wenn nicht, droht eine schwierige Übergangsphase, weil jede kleine Änderung am Spielgefühl sofort diskutiert wird.

Diese Ankündigung ist mehr als ein Grafik-Teaser. Wir werden sehen was daraus wird.