Rocket League x Star Wars: Dunkle Seite-Designs und neue Spielmodi

Rocket League bleibt eines der führenden kompetitiven Spiele und begeistert seine Fans immer wieder mit aufregenden Crossover-Events, die legendäre Popkultur-Franchises ins Spiel bringen. Nun steht ein neues Star Wars-Crossover bevor, das einen zeitlich begrenzten Spielmodus, eine Rückkehr eines beliebten Events sowie neue kosmetische Gegenstände umfasst – sowohl kostenlos erspielbare als auch kaufbare Items im Item-Shop.

Das Event wurde offiziell auf dem Rocket League X-Account angekündigt und ist mit einem Trailer versehen, der alle neuen Inhalte in Aktion zeigt. Besonders spannend für Star Wars-Fans ist die Einführung neuer Fahrzeug-Skins und Dekorationen, die von beliebten Charakteren inspiriert sind – mit einem besonderen Fokus auf die dunkle Seite der Macht.

