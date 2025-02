Rocket League Season 18 verschoben – Startet am 14. März

Rocket League begeistert viele Spieler weltweit mit seinem einzigartigen Konzept: Fußball spielen in raketenbetriebenen Autos. Die ständig neuen Events und Saisons halten das Spiel frisch und aufregend. Momentan dreht sich in Season 17 alles um ein cooles Arcade-Thema mit leuchtenden Neonlichtern und nostalgischen Spielautomaten. Doch das nächste Update muss warten.

Was ist passiert? Epic Games und Psyonix haben angekündigt, dass Season 18 verschoben wird. Ursprünglich sollte die neue Saison bald starten, aber jetzt müssen wir bis zum 14. März warten. Das sorgt für gemischte Gefühle in der Community. Viele freuen sich über die zusätzliche Zeit, um die aktuellen Inhalte zu genießen, während andere ungeduldig auf die Neuheiten warten.

Warum ist die Verschiebung interessant? Ein Hinweis hat die Fans neugierig gemacht: das „Crossbar Ping“. Einige Spieler glauben, dass es sich um ein neues Geräusch handelt, das ertönt, wenn der Ball die Querlatte trifft. Andere vermuten, dass Psyonix an den physikalischen Problemen der Querlatte arbeitet. Einige skeptische Stimmen fragen sich, ob die Entwickler mehr Zeit benötigen, um bestehende Bugs zu beheben, bevor sie neue Inhalte bringen.

Bisher gibt es kaum Infos über das Thema der neuen Saison. Rocket League hat in der Vergangenheit schon oft mit überraschenden Themen und Events begeistert, sodass es schwer vorherzusagen ist, was uns diesmal erwartet. Die Vorfreude auf neue Inhalte bleibt jedoch ungebrochen!

Wie wirkt sich die Serverausfallzeit aus? Vor Kurzem gab es einen kurzen Serverausfall, der wahrscheinlich nicht der Grund für die Verlängerung von Season 17 ist. Trotzdem könnte der gleichzeitige Ausfall des PlayStation Networks eine Rolle gespielt haben, da Sony und andere Entwickler ihre Events verlängerten und den Spielern Belohnungen anboten. Das sorgte bei vielen für Frust, da sie kurzfristig nicht auf ihre Lieblingsspiele zugreifen konnten.

🚨 Season 17 has been extended to March 14 🚨

Season 18 is on the way… and it starts with a crossbar ping. pic.twitter.com/yghAvjIDf9

— Rocket League (@RocketLeague) February 21, 2025