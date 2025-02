Ausfälle im Vergleich: PSN vs. Xbox Network – Wer ist häufiger offline?

Am vergangenen Wochenende ging es heiß her, immerhin war das PSN für fast einen Tag ausgefallen. Der Grund dafür ist unklar, aber viele Spieler machten ihrem Frust auf Social Media Luft. Während einige auf schnelle Entschädigungen hofften, fragten sich andere, ob das Xbox Network (vormals Xbox Live*) in solchen Situationen wirklich stabiler ist.

Tatsächlich zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass PlayStation Network häufiger von längeren Ausfällen betroffen war als Xbox Live/Network. Der wohl schlimmste Vorfall ereignete sich 2011, als PSN nach einem Hackerangriff für 23 Tage komplett offline war. Dabei wurden Millionen von Nutzerdaten gestohlen – ein Desaster für Sony und die betroffenen Spieler.

Xbox Live blieb von solchen massiven Sicherheitslücken verschont, hatte aber ebenfalls mit Ausfällen zu kämpfen. 2007 auf 2008 war der Dienst für rund zwei Wochen gestört, und auch in den folgenden Jahren gab es immer wieder Probleme. Dennoch scheint Microsofts Server-Infrastruktur insgesamt etwas stabiler zu laufen.

PSN vs. Xbox Live – Welches Netzwerk fällt weniger aus?

Trotz kostenpflichtiger Online-Dienste ist es also keine Selbstverständlichkeit, dass die Server immer erreichbar sind. Und wenn es hart auf hart kommt, kann es für Spieler frustrierend sein, wenn ihre Lieblingsspiele plötzlich nicht mehr online funktionieren. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass Sony mehr in die Stabilität ihrer Netzwerke investiert – schließlich zahlen die Spieler jeden Monat für den Zugang.

In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Serverausfällen bei PlayStation Network (PSN) und Xbox Live/Network. Doch welche Plattform war davon häufiger betroffen? Hier der Blick in die Vergangenheit:

Jahr Plattform Ereignis 2007 Xbox 14-tägiger Ausfall von Xbox Live zwischen Dezember und Januar 2008. 2011 PlayStation PSN-Hack mit 23 Tagen Ausfall und 77 Millionen kompromittierten Konten. 2014 PlayStation & Xbox DDoS-Angriff von Lizard Squad legte beide Netzwerke über Weihnachten für 5 Tage lahm. 2017 Xbox Azure-Serverausfall beeinträchtigte Xbox Live für 2 Stunden. 2018 Xbox Xbox Live war am 6. November für etwa 3 Stunden offline. 2019 PlayStation PSN-Ausfall am 8. August für 4 Stunden. 2020 PlayStation & Xbox Beide Netzwerke fielen am 15. Mai für ca. 2 Stunden aus. 2021 Xbox Xbox Live & Microsoft Teams waren am 15. März über 2 Stunden offline. 2024 PlayStation PSN weltweit am 1. Oktober für rund 12 Stunden ausgefallen. 2025 PlayStation PSN-Ausfall am 8. Februar für rund 20 Stunden.

Insgesamt war das PSN in den letzten Jahren über 29 Tage nicht erreichbar, während Xbox Live/Network auf etwa 19 Tage kommt. Besonders schwer wog der Hack von 2011, der für Sony massive Sicherheitsprobleme verursachte. Spieler erwarten stabile Server für ihre Abogebühren – die laufend immer höher ausfallen. Für den Ausfall am 8. Februar 2025 werden PlayStation Plus-Spieler übrigens mit 5 kostenlosen Tagen vertröstet.

*Seit März 2021 wird auf den Namen Xbox Live bei Microsoft verzichtet, stattdessen wird es nur noch als Xbox Network oder Xbox-Netzwerk bezeichnet.