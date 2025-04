Marathon benötigt kein PSN-Konto auf Xbox und PC – Bungie widerspricht Sonys Politik

Bungie hat offiziell bestätigt, dass für Marathon auf Xbox Series X/S und PC kein PlayStation Network-Konto erforderlich sein wird. Damit grenzt sich das Studio deutlich von Sonys jüngsten Entscheidungen bei anderen PC-Veröffentlichungen ab – und sorgt bei Spielern für Erleichterung.

Die Klarstellung erfolgte über den offiziellen Discord-Kanal von Marathon. Dort fragte ein besorgter Nutzer, ob auf Xbox ein PSN-Konto erforderlich sei.

Die Antwort von Bungie war eindeutig: „Marathon erfordert für PC und Xbox kein PlayStation-Konto.“ Damit ist klar: Auch ohne PSN-Zugang kann man den Extraction-Shooter spielen.

Marathon ohne PSN-Account: Warum diese Entscheidung so wichtig ist

Der Hintergrund dieser Diskussion ist die enge Verbindung von Bungie zu Sony. Das ehemalige Halo-Studio gehört seit 2022 zu Sony Interactive Entertainment. In der Vergangenheit hatten Sony-Titel wie Helldivers 2 oder Ghost of Tsushima auf dem PC die umstrittene Anforderung eines PSN-Kontos. Diese Praxis sorgte für Kritik, da PSN in einigen Regionen überhaupt nicht verfügbar ist – und viele Spieler so vom Spiel ausgeschlossen wurden.

Dass Bungie hier eine andere Richtung einschlägt, dürfte viele Fans positiv überraschen. Die Entwickler setzen offensichtlich auf eine offenere Zugangspolitik, gerade im Hinblick auf Plattformvielfalt und Nutzerfreundlichkeit.

Marathon wurde bereits 2023 beim PlayStation Showcase angekündigt, doch bis vor Kurzem gab es noch kein Gameplay zu sehen. Das änderte sich am Wochenende, als Bungie das erste Gameplay offiziell enthüllte. In Marathon spielst du einen „kybernetischen Söldner“ – einen sogenannten Runner – der auf fremden Planeten ums Überleben kämpft. Der Fokus liegt auf PvP-Extraktion: Jeder Einsatz bietet neue Chancen, aber auch große Risiken. Bungie verspricht dabei taktisches Gameplay, stylische Sci-Fi-Ästhetik und ein intensives Spielerlebnis.

Marathon erscheint für PC, PS5 und Xbox Series, aber – zu aller Überraschung – nicht für Nintendo Switch 2.