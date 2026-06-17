GTA 5 bekommt plötzlich ein kostenloses Upgrade – Rockstar überrascht Fans

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die ganze Welt wartet gefühlt auf den dritten Trailer samt Preis- und Editionen-Ankündigungen von GTA 6, dann macht Rockstar Games macht einen überraschenden Schritt. Die Upgrades von Grand Theft Auto V (GTA 5) auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S werden ab dem 18. Juni 2026 kostenlos. Wer bereits die PS4-Version oder die digitale Xbox-One-Version besitzt, kann ohne zusätzliche Kosten auf die aktuelle Konsolenversion wechseln.

Das ist deshalb interessant, weil Rockstar für das Upgrade bisher Geld verlangte. Zuvor kostete der Wechsel auf die neue Version satte 9,99 Euro. Jetzt fällt diese Hürde weg. Die Nachricht kommt direkt aus Rockstars aktuellem Newswire-Beitrag „The Next Big Score“. Zuvor gab es diesbezüglich keine Leaks die uns bekannt waren.

Wer bekommt das GTA 5-Upgrade kostenlos?

Das kostenlose Upgrade gilt für Spieler, die bereits eine passende ältere Version besitzen. Auf PlayStation betrifft das Besitzer der PS4-Version. Auf Xbox nennt Rockstar die digitale Xbox One-Version. Diese Spieler können ab dem 18. Juni ohne Zusatzkosten auf die PS5- beziehungsweise Xbox-Series-Fassung wechseln.

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Damit wird der Zugang zur technisch besseren Version deutlich einfacher. Gerade für Spieler, die GTA 5 seit Jahren besitzen, aber nie auf die neue Version gewechselt sind, ist das ein guter Zeitpunkt. Rockstar Games nimmt damit eine kleine, aber nervige Kostenhürde aus dem Weg.

Was steckt in der PS5- und Xbox-Series-Version?

Die aktuellen Versionen von GTA 5 und GTA Online bieten mehrere technische Verbesserungen. Dazu gehören bessere Grafikmodi, schnellere Ladezeiten, dichterer Verkehr, verbesserte Texturen, mehr Details und moderne Performance-Optionen.

Dazu kommt die Möglichkeit, den Fortschritt aus dem Story-Modus und aus GTA Online zu übertragen. Wer also noch auf PS4 oder Xbox One unterwegs ist, muss nicht komplett neu anfangen. Gerade bei GTA Online ist das wichtig, weil viele Spieler dort Jahre in Geld, Fahrzeuge, Immobilien und Karrierefortschritt investiert haben.

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Kostenloses GTA 5-Upgrade: Auch PC-Spieler profitieren von der Enhanced-Version

Nicht nur Konsolenspieler bekommen Zugriff auf die neueren Inhalte. PC-Spieler können laut dem offiziellen Beitrag kostenlos von der Legacy-Version auf die Enhanced-Version wechseln. Diese Fassung bringt die Verbesserungen der aktuellen Konsolenversion auf den PC und ergänzt zusätzliche PC-Funktionen. Das Upgrade ist für Legacy-Spieler also kostenlos. Und davon gibt es noch ausreichend, sogar mehr als Enhanced-Spieler. Im 24-Stunden-Peak erreicht die Legacy-Version von GTA 5 rund 90.000 Spieler. Die Enhanced-Version spielen „nur“ rund 60.000 (via SteamDB.info).

Doch was bekommen Enhanced-Spieler von GTA 5? Unter anderem „Raytraced Ambient Occlusion“ und „Global Illumination“. Damit sieht GTA 5 auf modernen PCs noch einmal deutlich besser aus. Für ein Spiel, das ursprünglich 2013 für PS3 und Xbox 360 erschienen ist, bleibt das erstaunlich.

Warum macht Rockstar das jetzt?

Ich glaube nicht, dass dieser Schritt zufällig kommt. GTA 6 steht für den 19. November 2026 im Kalender. Bis dahin will Rockstar die Community offensichtlich weiter in seinem Ökosystem halten. Ein kostenloses Upgrade für Grand Theft Auto V passt perfekt dazu. Wer jetzt auf PS5, Xbox Series X/S oder die Enhanced-PC-Version wechselt, bleibt eher bei GTA Online aktiv. Das stärkt die Spielerbasis, bringt alte Nutzer zurück und sorgt dafür, dass Rockstar Games vor dem nächsten großen Launch noch einmal positive Stimmung erzeugt.

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Für Fans ist das trotzdem eine gute Nachricht. Das Upgrade hätte längst kostenlos sein können. Aber besser spät als nie. Rockstar Games will möglichst viele Spieler noch einmal in GTA 5 und GTA Online holen, bevor GTA 6 im November endgültig die Bühne übernimmt.