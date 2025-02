PSN wieder online – Sony entschädigt PS Plus-Abos mit 5 Tagen Extra-Service

Nach einem eintägigen Ausfall ist das PlayStation Network (PSN) wieder vollständig funktionsfähig. Sony hat offiziell bestätigt, dass die Netzwerkdienste wiederhergestellt wurden. PlayStation Plus-Mitglieder erhalten als Entschädigung fünf zusätzliche Tage Abonnementzeit.

Obwohl Sony das Problem behoben hat, gibt es keine offizielle Erklärung zur Ursache. Der offizielle Ask PlayStation X.com-Account teilte lediglich mit: „Die Netzwerkdienste haben sich vollständig von einem operativen Problem erholt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken der Community für ihre Geduld.“

Damit bleibt weiterhin unklar, was genau den Ausfall ausgelöst hat. Spekulationen über einen DDoS-Angriff oder interne Probleme kursierten während der Störung, doch Sony hat sich dazu nicht geäußert.

Network services have fully recovered from an operational issue. We apologize for the inconvenience and thank the community for their patience. All PlayStation Plus members will automatically receive an additional 5 days of service. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) February 9, 2025

Vergleich mit früheren PSN-Ausfällen

Größere PSN-Störungen sind zwar selten, aber nicht unbekannt. Der schlimmste Vorfall ereignete sich 2011, als das PlayStation Network nach einem massiven Hackerangriff für 23 Tage offline war. Damals wurden Millionen Nutzerdaten kompromittiert.

Im aktuellen Fall scheint es kein Sicherheitsproblem gegeben zu haben – zumindest hat Sony dazu nichts verlauten lassen.

Reaktionen aus der Community: 5 Tage PS Plus als Entschädigung?

Viele Spieler äußern sich auf X.com (ehemals Twitter) über die Entschädigung von 5 Tagen für PlayStation Plus-Abonnenten unterhalb der Mitteilung von AskPlayStation, dass das PSN wieder funktioniere. Die Meinungen sind geteilt: Einige Spieler sind unzufrieden, da sie ein längeres Entschädigungsangebot erwartet hätten.

So schreibt yunghayd: „Einen Monat oder gar nichts! Fünf Tage sind lächerlich.“ Einige Spieler berichten, dass der Ausfall ihren Spielplan durchkreuzt hat – sei es durch verpasste Events oder genervte Familienmitglieder. KwameHauges beschreibt sein Erlebnis mit dem Verfall seines Battle Pass für Call of Duty: Black Ops 6: „Ich habe den Battle Pass für Black Ops 6 gekauft und durch den PSN-Ausfall das EXP-Wochenende verpasst. Jetzt schaffe ich den Pass vielleicht nicht mehr.“

„Mein 13-jähriger Enkel hat mich den ganzen Tag terrorisiert, weil er nicht spielen konnte“, so HelenJones2008 in den Kommentaren auf X.com. „Ich bezahle monatlich für PS Plus – wieso bekomme ich dann nur 5 Tage?“, lautet die Frage von Rocketman.

Muss Sony dich entschädigen, wenn das PSN ausfällt?

Nein. Ein X-Kommentator weist darauf hin, dass Sony laut AGB keine Kompensation gewähren muss.

In den Nutzungsbedingungen für PlayStation Network (PSN) wird darauf hingewiesen, dass PSN ein webbasiertes Netzwerk ist, das verschiedene Dienste bereitstellt, von denen einige kostenpflichtig sind. Es wird jedoch nicht explizit erwähnt, dass Nutzer im Falle eines Ausfalls keinen Anspruch auf Entschädigung haben. Dennoch behalten sich Unternehmen wie Sony in der Regel das Recht vor, den Dienst ohne vorherige Ankündigung zu ändern, auszusetzen oder einzustellen, ohne dafür haftbar gemacht zu werden.

For those wondering. It’s in the ToS. Sony doesn’t need to compensate or even let us know when the system goes down pic.twitter.com/QVUgRL0WtZ — Teza (@FightTezaFight) February 9, 2025

Sony hat das PlayStation Network nach einem Tag wiederhergestellt, doch die fehlende Erklärung zur Ursache sorgt für Spekulationen. Während einige Spieler die fünf zusätzlichen Tage PS Plus als angemessene Entschädigung sehen, fordern andere mehr Transparenz und eine größere Wiedergutmachung. Wir werden sehen ob Sony sich dazu weiter äußern wird.