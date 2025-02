PlayStation Network: „PSN down“ – Wann kannst du wieder online gehen?

Der PlayStation Network (PSN) Ausfall geht in die nächste Runde und sorgt weltweit für Frust. Seit über 12 Stunden sind Spieler auf PS4 und PS5 vom Online-Dienst abgeschnitten. Doch was steckt hinter dem Problem? Und vor allem: Wann kannst du wieder zocken?

Am 8. Februar gegen 01:00 Uhr nachts begannen die ersten Berichte über Verbindungsprobleme. Zwei Stunden später bestätigte der offizielle „Ask PlayStation“-Support auf X (ehemals Twitter), dass man sich des Problems bewusst sei. Eine Erklärung oder ein konkreter Zeitplan zur Behebung? Fehlanzeige.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM

