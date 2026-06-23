Tomb Raider Legacy of Atlantis: Entwickler sprechen über historische Neuinterpretation

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit einem neuen Behind-the-Scenes-Video gewähren Crystal Dynamics, Flying Wild Hog und Amazon Game Studios spannende Einblicke in die Entwicklung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Im Mittelpunkt steht diesmal Peru, eine der bekanntesten Regionen aus dem ursprünglichen Abenteuer von Lara Croft. Die Entwickler erklären, wie sie die historischen Vorlagen untersucht und anschließend für moderne Spieler neu interpretiert haben.

Dabei geht es nicht einfach darum, die Schauplätze des Originals mit besserer Grafik nachzubauen. Stattdessen verfolgt das Team den Ansatz einer umfassenden Neuinterpretation, die den Geist des Klassikers bewahren und gleichzeitig neue Ideen ermöglichen soll.

Laut Entwickler verzichtet man für dieses Projekt vollständig auf KI-Inhalte.

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Peru wird deutlich detaillierter dargestellt

Laut den Entwicklern spielte die Recherche zur Geschichte und Kultur Perus eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Spielwelt. Die bekannten Gebiete aus dem Original wurden erweitert und mit deutlich mehr Details versehen, um die Region glaubwürdiger und lebendiger wirken zu lassen.

Das betrifft nicht nur die Optik, sondern auch das Leveldesign. Die Umgebung soll stärker zum Erkunden einladen und Spielern mehr Möglichkeiten bieten, versteckte Wege, Geheimnisse und optionale Inhalte zu entdecken. Gerade die berühmten Dschungelregionen und Tempelanlagen profitieren von dieser Neuausrichtung.

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Das Original bleibt dennoch erkennbar

Trotz aller Modernisierungen betonen Crystal Dynamics und Flying Wild Hog, dass ikonische Momente des ersten Tomb Raider erhalten bleiben sollen. Bekannte Rätsel, legendäre Schauplätze und zentrale Story-Elemente werden zwar modernisiert, sollen für Veteranen aber weiterhin sofort wiedererkennbar sein.

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Genau dieser Spagat zwischen Nostalgie und Innovation scheint einer der wichtigsten Grundpfeiler der Entwicklung zu sein. Die Entwickler sprechen bewusst von einer Neuinterpretation statt von einem klassischen Remake, um sich mehr kreative Freiheiten zu ermöglichen.

Lara Croft steht diesmal in ihrer besten Form im Mittelpunkt

Auch die Darstellung von Lara Croft wurde im Rahmen der Neuinterpretation überarbeitet. Die Entwickler wollen eine erfahrene, selbstbewusste Abenteurerin zeigen, die auf den Ereignissen früherer Spiele aufbaut und gleichzeitig die klassische Version der Figur verkörpert.

Das neue Behind-the-Scenes-Video macht deutlich, dass nicht nur die Schauplätze, sondern auch die Figur selbst modernisiert werden soll, ohne ihre bekannten Charakterzüge zu verlieren. Genau dieser Ansatz scheint bei vielen Fans bislang gut anzukommen.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PC, Xbox Series X/S und die PS5.