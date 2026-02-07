Sophie Turner als Lara Croft: Neue Set-Fotos zeigen eine deutlich härtere „Tomb Raider“-Version

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Drei Jahre nach der ersten offiziellen Enthüllung der neuen Tomb-Raider-Serie liefert Amazon jetzt genau das, was viele Fans sehen wollten: handfeste, ungefilterte Eindrücke direkt vom Set. Neue Aufnahmen aus Surrey in England zeigen Sophie Turner in voller Aktion. Und die ersten Set-Bilder lassen kaum Zweifel daran, welchen Ton die Serie anschlagen will.

Statt stilisierter Promo-Posen steht hier eine kampferprobte Lara Croft im Fokus. Turner trägt robuste Einsatzstiefel, Cargo-Hose, fingerlose Handschuhe und die ikonischen Dual-Pistolen in taktischen Oberschenkelholstern. Regen, Matsch und Waldkulisse sorgen für eine erdige Atmosphäre, die deutlich näher an den neueren Tomb-Raider-Spielen liegt als an früheren Hochglanz-Interpretationen.

Besonders bemerkenswert: Die Game of Thrones-Darstellerin führt viele ihrer Stunts selbst aus. Berichten zufolge trainiert sie bis zu acht Stunden täglich für die Rolle. In einem der Drehs wurde sie sogar dabei beobachtet, wie sie gesichert über einem See aus großer Höhe schwebte: kein CGI-Trick, sondern echte körperliche Arbeit. Das unterstreicht, dass Amazon hier auf Authentizität setzt und Lara Croft wieder als physisch fordernde Action-Figur positionieren will.

Sophie Turner als Lara Croft in der neuen „Tomb Raider“-Serien-Adaption von Amazon

Die neuen Set-Fotos dürften auch eine direkte Antwort auf die Diskussionen der vergangenen Wochen sein. Die ersten offiziellen Bilder wurden von Teilen der Community als zu „clean“ oder zu stylisiert wahrgenommen. Die aktuellen Eindrücke zeichnen nun ein anderes Bild: funktionale Ausrüstung, dreckige Umgebung, klare Action-Ausrichtung. Details wie der lange Zopf erinnern bewusst an frühere Filmversionen, ohne sie zu kopieren. Stattdessen wirkt das Design wie eine moderne Mischung aus klassischer Ikonografie und militärisch-taktischem Realismus. Eine Lara Croft, die eher im Einsatz als auf dem Laufsteg ist.

Für zusätzliches Vertrauen sorgt das kreative Team. Die Serie entsteht bei Amazon MGM Studios und wird maßgeblich von Phoebe Waller-Bridge verantwortet. Sie fungiert als Creator, Autorin, Executive Producerin und Co-Showrunnerin. Ihr Name steht für Figuren mit Tiefe, Humor und emotionaler Härte. Eigenschaften, die Lara Croft gut zu Gesicht stehen könnten.

Waller-Bridge war unter anderem an „Fleabag“, „Killing Eve“ und „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ beteiligt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Ton und Charakterzeichnung der Serie.

Wann erscheint die neue „Tomb Raider“-Serie auf Prime Video?

Einen offiziellen Starttermin gibt es weiterhin nicht. Die Produktion begann am 19. Januar 2026, weshalb aktuell von einer Premiere Ende 2026 bis Mitte 2027 ausgegangen wird. Angesichts des Produktionsaufwands und der Action-Ausrichtung erscheint dieses Zeitfenster realistisch.

Eines ist jedoch schon jetzt klar: Die neuen Set-Fotos zeichnen das Bild einer Tomb-Raider-Serie, die weniger auf Nostalgie und mehr auf körperliche Konsequenz, Kampf und Überleben setzt. Vielleicht genau das Richtige, für die Serien-Adaption der kultigen Videospiel-Figur.

