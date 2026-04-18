Tomb Raider: Neuer Leak deutet auf fortgeschrittene Entwicklung hin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Gerücht bringt Bewegung in die Diskussion rund um das nächste Tomb Raider. Diesmal kommt der Hinweis nicht von einem klassischen Insider, sondern direkt aus dem Umfeld der Entwicklung. Ein ehemaliger Narrative Design Lead bei Crystal Dynamics hat auf LinkedIn angegeben (via Universo Croft auf X.com), dass seine Arbeit am Projekt Tomb Raider: Legacy of Atlantis praktisch abgeschlossen ist. Das klingt erstmal unspektakulär, könnte aber mehr bedeuten, als du denkst.

Die Narrative-Abteilung ist einer der wichtigsten Teile der Entwicklung. Hier entstehen: Story und Dialoge, Missionen und deren Struktur sowie Charakterentwicklung und Dramaturgie. Wenn genau dieser Bereich „nahezu abgeschlossen“ ist, deutet das oft darauf hin, dass ein Spiel bereits weit fortgeschritten ist.

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Natürlich heißt das nicht automatisch, dass das Spiel morgen erscheint. Aber: Die „heiße Phase“ für den Release des nächsten Tomb Raider-Spiels könnte längst begonnen haben.

Release schon 2026 oder doch erst 2027?

Genau hier wird es spannend. Offiziell gibt es noch keinen Termin. In der Community wird aber bereits spekuliert:

Einige rechnen mit einem Release Ende 2026. Andere gehen eher von Anfang 2027 aus. Ein entscheidender Faktor könnte dabei ein ganz anderes Spiel sein: GTA 6, dass auch andere Titel wie Fable beschäftigt. Viele Publisher versuchen aktuell, nicht in die Nähe dieses Mega-Releases zu kommen. Das könnte auch für das nächste Lara Croft-Abenteuer eine Rolle spielen.

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Neues Tomb Raider-Spiel sorgt für Spekulationen

In den sozialen Foren zeigt sich ein klares Bild. Einige Fans sehen die Info als Bestätigung, dass alles nach Plan läuft. Andere bleiben vorsichtig, schließlich handelt es sich nur um eine einzelne Aussage.

Ein Kommentar bringt es ziemlich gut auf den Punkt: „Viele glauben, dass die Story zu diesem Zeitpunkt ohnehin fertig sein sollte, wenn ein Release in den nächsten 12 Monaten geplant ist.“

Sollte er stimmen, könnte das Spiel: stärker auf Mythologie setzen, neue Schauplätze bieten und Lara Croft in eine düstere, geheimnisvolle Richtung führen. Das würde perfekt zur bisherigen Reboot-Reihe passen, die Abenteuer und Legenden miteinander verbindet.

Ob wir das Spiel noch 2026 sehen oder erst 2027, bleibt offen. Aber eines wird immer wahrscheinlicher: Der nächste große Lara-Croft-Auftritt ist nicht mehr weit entfernt.

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