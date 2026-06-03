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Laras Rückkehr wird zur Sammlersache

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bekommt Collector’s Edition mit T-Rex-Statue

Lara Crofts erstes Abenteuer kehrt 2027 als großes Remake zurück. Neben Standard- und Deluxe-Version gibt es eine Collector’s Edition für echte "Tomb Raider"-Fans.

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Artikel von Markus +
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis bringt Lara Crofts erstes Abenteuer zurück. Das Remake des Klassikers von 1996 erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2 und lässt Spieler noch einmal dorthin zurückkehren, wo die Legende begann. Crystal Dynamics arbeitet dafür mit den Entwickler-Kollegen von Flying Wild Hog zusammen und baut das Abenteuer in Unreal Engine 5 komplett neu auf.

Besonders spannend für Fans: Neben der Standard Edition und der Deluxe Edition wurde auch eine Collector’s Edition enthüllt. Sie wird rund 200 Euro kosten und sich klar an Spieler richten, die Laras Rückkehr nicht nur digital erleben, sondern auch ins Regal stellen wollen.

Der größte Hingucker ist die Lara Croft vs. The T-Rex Statue. Genau dieser Moment gehört zu den bekanntesten Szenen des ersten Tomb Raider. Wer das Original gespielt hat, erinnert sich vermutlich sofort an das Lost Valley, an die Spannung im Dschungel und an den Moment, in dem plötzlich der T-Rex auftauchte.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Das beinhaltet die Collector’s Edition

Neben der ikonischen T-Rex-Statue kommen ein Premium Steel Case, ein Mini Art Book, ein Croft Signet Pin und ein Atlantean Talisman Keychain. Die Collector’s Edition enthält außerdem die Inhalte der Deluxe Edition. Dazu gehören das vollständige Spiel, der Vorbestellerbonus Survivor Outfit, 48 Stunden früherer Zugang, das Parisian Fugitive Outfit und ein später erscheinendes Story-DLC-Paket.

Die Statue ist kein zufälliges Sammlerstück. Der T-Rex steht für einen der Momente der gesamten „Tomb Raider“-Geschichte. Damals zeigte diese Szene, wie groß, gefährlich und überraschend Laras Welt sein konnte. Für viele Fans war genau das der Moment, in dem das Abenteuer mit Lara Croft endgültig mehr wurde als nur ein weiteres Actionspiel.

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Inhalt der Collector's Edition von Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Bild: PlayTombRaider.com

Inhalt der Collector’s Edition von Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Bild: PlayTombRaider.com

Keine einfache Neuauflage

Legacy of Atlantis ist mehr. Laut dem PlayStation Blog-Beitrag werden bekannte Orte wie Perus Lost Valley und die Ruinen Griechenlands erweitert. Rätsel, Umgebungen, Sound und Gameplay sollen modernisiert werden, ohne den Geist des Originals zu verlieren. Auch bekannte Rätsel wie das Zahnrad-Puzzle kehren in überarbeiteter Form zurück.

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Gerade für alte Fans ist das spannend. Das Remake will die Momente bewahren, an die man sich erinnert, sie aber größer und moderner inszenieren. Neue Spieler sollen Lara Crofts Ursprung erleben, ohne sich durch die Technik von 1996 kämpfen zu müssen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Bild: Crystal Dynamics, Amazon Game StudiosTomb Raider: Legacy of Atlantis - Bild: Crystal Dynamics, Amazon Game Studios

Vorbestellungen für Tomb Raider: Legacy of Atlantis sind bereits in den Stores möglich. Die Standard Edition kostet 59,99 Euro, die Deluxe Edition 69,99 Euro. Die Collector’s Edition wird mit 199,99 Euro gelistet. Laut der offiziellen Webseite PlayTombRaider.com starten Vorbestellungen für die limitierte Collector’s Edition in Kürze.

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