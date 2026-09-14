Tomb Raider: Legacy of Atlantis lässt euch den Schwierigkeitsgrad komplett selbst bestimmen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Bei Tomb Raider: Legacy of Atlantis müssen sich Spieler offenbar nicht mehr für einen einzigen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Das kommende Abenteuer von Lara Croft bietet eine ziemlich flexible Lösung: Kämpfe, Rätsel und Erkundung lassen sich unabhängig voneinander schwieriger oder leichter stellen.

Damit können Spieler genau die Bereiche anpassen, die ihnen besonders wichtig sind.

Drei Bereiche, drei Schwierigkeitsgrade

Wie Creative Director Michał Kuk bei TechRadar erklärt hat, gibt es jeweils eigene Einstellungen für Kämpfe, Rätsel und Fortbewegung. Ihr müsst also nicht automatisch das komplette Spiel auf „Leicht“ stellen, nur weil euch die Kämpfe zu schwierig sind.

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Wer beispielsweise besonders gerne knobelt, kann die Rätsel auf die höchste Stufe setzen. Gleichzeitig lassen sich die Kämpfe auf leicht oder mittel stellen. Auch die Schwierigkeit der Fortbewegung kann separat angepasst werden. Das dürfte gerade für ein Tomb Raider interessant sein. Die ursprünglichen Spiele waren schließlich nicht nur wegen ihrer Gegner anspruchsvoll. Auch die Plattformpassagen und Rätsel konnten Lara regelmäßig das Leben kosten.

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So könnt ihr euch eure eigene Herausforderung bauen

Das System gibt euch dadurch wesentlich mehr Kontrolle als ein klassischer Schwierigkeitsgrad. Ihr wollt anspruchsvolle Rätsel, aber keine besonders harten Kämpfe? Kein Problem. Ihr liebt die Erkundung und wollt möglichst wenig Hilfestellung? Dann könnt ihr genau diesen Bereich schwieriger machen.

Umgekehrt können Spieler, die vor allem die Geschichte erleben möchten, die einzelnen Bereiche entsprechend vereinfachen. Die Entwickler wollen damit offenbar sowohl Fans des ursprünglichen Tomb Raider als auch Neueinsteiger abholen. Wer eine möglichst nostalgische Erfahrung möchte, kann die Rätsel beispielsweise deutlich anspruchsvoller einstellen, während andere Bereiche zugänglicher bleiben.

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Kein einfaches Remake

Legacy of Atlantis ist ohnehin mehr als eine reine Neuauflage des ersten Tomb Raider. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog bezeichnen das Spiel als moderne Neuinterpretation. Das bedeutet auch, dass Lara in einer deutlich moderneren Spielwelt unterwegs ist. Neben den bekannten Rätseln und der Erkundung kommen unter anderem überarbeitete Kämpfe und neue Gameplay-Systeme hinzu.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 27. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

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