Tomb Raider wäre fast im Anime-Look erschienen

In den späten 90er Jahren war Lara Croft fast allgegenwärtig. Nach dem Riesenerfolg von Tomb Raider zierte der ikonische Polygon-Look der Gaming-Amazone neben Videospielen etliche Magazin-Cover, Poster und sogar den Playboy. Manche erinnern sich vielleicht auch an ihren Auftritt im Musikvideo zu “Männer sind Schweine” der deutschen Punkrocker Die Ärzte.

Der japanische Herausgeber des ersten Tomb Raider, Victor Interactive Software, war vom Look aber nicht überzeugt. “Victor wollte, dass wir Lara im Spiel ändern, um das japanische Publikum anzusprechen. Große Augen, großer Kopf, etc.”, schrieb Miterfinder Paul Douglas zuletzt auf der Plattform Bluesky. “Sie haben ihre Beispiele erst sehr spät in der Entwicklungsphase per Fax geschickt. Toby Gard wollte Lara wirklich nicht ändern.”

Als Kompromiss sei die japanische Anleitung des Spiels mit Anime-Illustrationen gedruckt worden. Trotzdem dürfte ein alternatives 3D-Modell für das Gameplay entwickelt worden sein. Screenshots tauchten nun im Internet auf (via Automaton Media). “Ich bin mir nicht sicher, wer diese Darstellungen oder Illustrationen erstellt hat”, so Douglas. Bereits 2021 beklagte er die Anfragen aus Japan: “Ich glaube, sie gingen einfach davon aus, dass Änderungen aller Modelle nur ein paar Tage Arbeit dauern würden. Es war die Anfangszeit von 3D…” (via X).

Solche Anpassungen waren nichts Außergewöhnliches. Crash Bandicoot bekam auf den japanischen Artworks Kulleraugen verpasst, das Sony-Maskottchen Ratchet wiederum hat in Japan große buschige Augenbrauen – auch in den Spielen selbst.

30 Jahre Tomb Raider

Inzwischen sind es dreißig Jahre seit der Veröffentlichung von Tomb Raider. Das große Jubiläum will die Marke nun ausführlich feiern. Noch dieses Jahr soll ein Remake des Erstlings namens Tomb Raider: Legacy of Atlantius erscheinen, für 2027 ist mit Tomb Raider Catalyst ein neues Sequel geplant. Für die geplante Amazon-Serie gibt es inzwischen außerdem Fotos von Hauptdarstellerin Sophie Turner im Outfit von Lara, das an die ersten Ableger der Reihe angelehnt zu sein scheint (via Amazon News).

