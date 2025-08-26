Tomb Raider: Deuten offizielle Tweets von Square Enix auf ein „Legend Trilogy Remaster“ hin?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Hinweise verdichten sich: Lara Croft könnte bald in einer neuen Remaster-Sammlung zurückkehren. Auf dem offiziellen „Tomb Raider X.com-Account“ häufen sich in den letzten Tagen Posts, die Fans an ein mögliches Tomb Raider: Legend Trilogy Remaster glauben lassen.

Doch was steckt dahinter? Wird Square Enix wirklich die Spiele Tomb Raider: Legend, Tomb Raider: Anniversary und Tomb Raider: Underworld in einer überarbeiteten Version veröffentlichen?

Bereits letzte Woche deutete ein Post auf dem offiziellen Kanal in diese Richtung. Nun folgte ein weiterer Tweet: Darin wird hervorgehoben, wie Lara Crofts Detailgrad in Legend von 7.000 Polygonen auf über 32.000 in Underworld stieg. 2010 brachte ihr diese Entwicklung sogar einen Guinness-Weltrekord für die „detaillierteste Videospielcharakterin“ (via X.com).

Zeitgleich kündigte Square Enix ein neues Sammelfigur-Projekt zu Tomb Raider: Underworld an, das jetzt vorbestellt werden kann. Für viele Fans ist das mehr als nur ein Merchandise-Update. Stattdessen sehen sie darin gezielte Vorbereitungen für eine größere Enthüllung.

Tomb Raider Reboot: Fan-Spekulationen laufen heiß

Auf Reddit und in Foren diskutieren Fans bereits, ob Square Enix hier auf ein kommendes Remaster hinweist. Viele glauben, dass die Ankündigung spätestens 2026 erfolgen könnte – passend zum 30. Jubiläum der Reihe. Andere wiederum hoffen, dass schon im nächsten Nintendo Direct die Bombe platzt.

Die Kommentare zeigen, wie groß die Sehnsucht nach einer Neuauflage ist:

Einige Fans sehen darin die logische Fortsetzung nach dem Remaster der ersten drei Spiele.

Andere rechnen mit einem Release am Valentinstag 2026, da Square Enix schon in der Vergangenheit zu diesem Termin Neuauflagen veröffentlichte.

Wieder andere wünschen sich zusätzliche Ports der Survivor-Trilogie, die bisher noch nicht auf der Nintendo Switch erschienen ist.

Würde das alle Hauptspiele vereinen?

Eine spannende Frage ist, ob das Remaster der Legend-Trilogie tatsächlich bedeuten würde, dass fast alle Tomb Raider-Spiele auf modernen Konsolen spielbar sind. Mit dem kürzlich erschienenen Remaster der klassischen Teile I–III ist bereits ein großer Schritt getan. Würde die Legend-Sammlung folgen, blieben eigentlich nur noch native Versionen der Survivor-Trilogie auf der Switch 2 offen.

Viele Fans finden es auffällig, dass Square Enix schon jetzt Merchandise mit einer „vereinheitlichten Lara Croft“ anbietet. Ohne ein dazugehöriges Spiel wirkt das für manche seltsam. Vergleiche werden bereits zum verschollenen KOTOR-Remake gezogen, wo ebenfalls Figuren veröffentlicht wurden, bevor das eigentliche Spiel lange in der Versenkung verschwand.

Doch anders als dort könnte das Tomb Raider-Team bewusst Merchandise als „Soft-Teaser“ einsetzen, um die Fanbase auf etwas Größeres vorzubereiten.

Noch bleibt alles ein großes Rätsel, doch die Zeichen stehen eindeutig auf Remaster-Ankündigung. Square Enix heizt mit Social-Media-Posts und neuem Merchandise die Gerüchteküche kräftig an. Wenn die Fan-Spekulationen stimmen, könnte die Tomb Raider Legend Trilogy schon 2026 in überarbeiteter Form erscheinen.

