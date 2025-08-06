Switch 2: Der Ärger mit den gebrauchten Spielen

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Wer mit der Nintendo Switch 2 ein gebrauchtes Spiel startet, muss Angst haben, dass sein Online Zugang gesperrt wird. Doch ist das wirklich so? Tatsächlich gab es das Problem, konnte aber laut Nintendo jedoch sofort behoben werden. Zudem hat man von Seiten der Verantwortlichen auch erklärt, wieso es zu der Sperrung des Online Zuganges gekommen ist.

Extrem starker Verkaufsstart

Die Nintendo Switch 2 bricht alle Verkaufsrekorde: Die Switch 2, die es seit dem 5. Juni 2025 zu kaufen gibt, ging schon sechs Millionen Mal über die Ladentische. Es gab noch nie eine Spielkonsole, die innerhalb so kurzer Zeit so oft verkauft wurde – Nintendo hat sich sozusagen selbst übertroffen.

Was das für Nintendo bedeutet? Bereits vor der Markteinführung hat man prophezeit, dass die Switch 2 wohl das Potenzial hat, den erfolgreichsten Start aller neuen Spielkonsolen hinzulegen. Vergleicht man etwa die Verkaufszahlen der PlayStation 5, so wurde die Konsole innerhalb von vier Wochen gerade einmal 3,4 Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: Nach gerade einmal vier Tagen hat die Switch 2 diese Zahl erreicht.

Der wohl größte Vorteil: Nintendo konnte zum Verkaufsstart wesentlich mehr Switch 2 Konsolen als Sony PlayStation 5 Konsolen ausliefern. Laut dem Unternehmen wurden die Geräte direkt an die Käufer übermittelt, nicht erst an die Händler. Dennoch: In einigen Ländern war die Nachfrage nach der Switch 2 höher als das Angebot, sodass man die Produktion nach wenigen Tagen bereits erhöhen musste.

Der starke Verkaufsstart war absehbar: Die erste Nintendo Switch Konsole kam bereits im Jahr 2017 auf den Markt. Aber wird die Nintendo Switch 2 die Erwartungen erfüllen können? Vor allem wird erst das Weihnachtsgeschäft zeigen, ob die Switch 2 dauerhaft erfolgreich ist.

Sperre nach Kauf über Facebook Marketplace: Schlag gegen die Second Hand-Branche?

Wer plant, die neuen Spiele auf der Switch 2 zu testen, hat derzeit nur ein begrenztes Angebot: Mit „Mario Kart World“ oder „Donkey Kong Bananza“ gibt es bereits zwei Top-Titel, die auch die Fans begeistern. Zudem darf man nicht vergessen, dass die Konsole abwärtskompatibel ist. Somit können auch die Spiele für die erste Konsole auf der Switch 2 gezockt werden.

Worum es bei den neuen Games für die Switch 2 geht und welche Strategien zum Erfolg führen? Im Internet gibt es bereits einige Tipps und Tricks für „Donkey Kong Bananza“ oder „Mario Kart World“, die vor allem neuen Spielern helfen können. Das Internet hilft auch abseits des klassischen Gamings: So etwa, wenn man auf der Suche nach Tipps und Tricks im Bereich Online Glücksspiel ist. So findet man dann die entsprechenden Poker Regeln im Überblick oder erfährt, welche Strategie beim Blackjack zum Erfolg führen kann. Des Weiteren gibt es im Internet auch die Möglichkeit, verschiedene Portale zu vergleichen – dabei muss es sich nicht immer um das Glücksspiel handeln. Heutzutage kann fast alles miteinander verglichen werden, sodass man das für sich perfekte Angebot findet.

Hilfe hat auch ein Nutzer bekommen, der für mehrere gebrauchte Switch 1-Spiele Patches heruntergeladen hat und danach die Information erhielt, dass sein Online Konto gesperrt wurde. Die Spiele hat er zuvor über den Facebook Marketplace erworben. Auf einmal war die Sorge groß: Geht Nintendo nun endgültig gegen die Second Hand-Branche vor?

Was war der Grund für die Sperre?

Nein. Der Spieler hat den Online Support von Nintendo kontaktiert und die Probleme wurden allesamt gelöst. Doch was war der Grund für die Sperre?

Es geht um keinen Systemfehler und um kein explizites Vorgehen gegen den Second Hand-Markt. Nintendo setzt auf einen Sicherheitsmechanismus bei physischen Spielen, bei dem eine individuelle Kennung dafür sorgt, dass Raubkopien verhindert werden. Wenn ein Spiel mit derselben Seriennummer gleichzeitig auf mehreren Konsolen genutzt wird, so etwa, weil mit einem Flashgerät kopiert wurde, schlägt das System Alarm. Dadurch, dass die Konsole potenziellen Missbrauch erkennt, wird automatisch der Online Zugang temporär gesperrt.

Credits: Titelbild von Edwin Bejarano auf Pixabay.