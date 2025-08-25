Nintendo Direct Leak: Metroid Prime 4 und neues Super Mario Bros. im September 2025?

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt das nächste große Nintendo-Event früher als gedacht? Ein neuer Leak sorgt gerade für Aufsehen: Angeblich plant Nintendo ein frisches Direct im September 2025. Besonders spannend für Besitzer der neuen Switch 2.

Seit Juni ist die neueste Nintendo-Konsole auf dem Markt und hat bereits über sechs Millionen Verkäufe erreicht. Trotz des Erfolgs gibt es bisher nur wenige exklusive Spiele. Mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza gab es zwar erste Highlights, doch Fans warten auf mehr. Immerhin sollen noch einige exklusive Games vor dem Weihnachtsgeschäft 2025 kommen.

Leak nennt angebliches Datum für Nintendo Direct

Gerüchte deuten nun auf den 12. September 2025 hin. Der bekannte YouTube-Kanal Switch Force sprach zuerst von diesem Termin, später bestätigten weitere Insider auf X.com, dass tatsächlich ein Direct für Mitte September geplant sei. Ob es wirklich der 12. wird, bleibt jedoch offen.

Besonders heiß gehandelt: ein neuer Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond. Das Spiel hat bereits mehrere Altersfreigaben erhalten, zuletzt in den USA. Ein weiteres Indiz für eine baldige Veröffentlichung.

Was könnte Nintendo zeigen?

Neben Metroid ranken sich auch Spekulationen um ein Jubiläum: Am 13. September feiert Super Mario Bros. sein 40-jähriges Jubiläum in Japan. Könnte Nintendo diesen Moment nutzen, um ein neues Super Mario-Spiel zu enthüllen? Noch gibt es keine Bestätigung, doch die Gerüchteküche brodelt.

Metroid Prime 4: Beyond mit neuem Trailer?

Mario-Ankündigung zum 40. Jubiläum?

Weitere exklusive Switch-2-Titel möglich!

Erst zur Gamescom 2025 hatte Nintendo ein eigenes Direct veranstaltet, das jedoch nur Kirby Air Riders gewidmet war. Release-Termin: 20. November 2025.

Doch die Fans wollen mehr: Zwar erscheinen im September große Drittanbieter-Spiele wie EA Sports FC 26 und Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, aber ohne Nintendo-Exklusiv-Titel könnte die Switch 2 an Strahlkraft verlieren.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, aber die Hinweise auf ein Nintendo Direct Mitte September verdichten sich. Ob nun Metroid, Super Mario oder beides: Switch-2-Besitzer dürfen sich auf spannende Neuigkeiten freuen. Bleib dran, wir halten dich auf dem Laufenden!

Fragen & Antworten

Diese Fragen wurden geklärt

Wann soll die nächste Nintendo Direct-Show stattfinden?

Laut Leak ist der 12. September 2025 im Gespräch, offiziell bestätigt ist das aber nicht.

