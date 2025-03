Metroid Prime 4: Beyond – Neuer Trailer für Nintendo Switch enthüllt

Endlich gibt es Neuigkeiten zu Metroid Prime 4: Beyond! Nach Jahren des Wartens hat Nintendo in der heutigen Nintendo Direct erstmals seit 2024 wieder einen ausführlichen Einblick in das Spiel gewährt. Doch trotz des großen Auftritts bleibt die genaue Veröffentlichung 2025 weiterhin unklar. Ob das Spiel spezielle Features für den Nintendo Switch 2 bieten wird, wurde nicht verraten – allerdings ist es dank Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole spielbar.

Der neue Trailer gibt Einblick in die Handlung: Samus Aran strandet auf dem mysteriösen Planeten „Viewros“, der von neuen Gegnern und einem mächtigen Endgegner namens Carvex bevölkert wird. Natürlich fehlen auch die namensgebenden Metroids nicht, die wie gewohnt ihre energieraubenden Fähigkeiten einsetzen.

Doch diesmal erhält Samus brandneue Fähigkeiten:

Behold, the unknown planet Viewros…

Harness Samus Aran’s new psychic abilities to survive and find a way home in #MetroidPrime4: Beyond, coming to #NintendoSwitch in 2025. pic.twitter.com/W0fQJtug6K

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 27, 2025