Tomb Raider Anniversary Remake: Bilder aus eingestellter Neuauflage geleakt

Glaubst du, der NVIDIA-Leak aus dem Jahr 2021 bezog sich nur die Nintendo Switch 2 und auf das Tomb Raider I–III Remaster? Am Wochenende sind überraschend erste Bilder eines Tomb Raider: Anniversary Remake aufgetaucht, ein Projekt, das offenbar schon seit 2019 bei Crystal Dynamics und Virtuos Shanghai in Arbeit war, aber nie offiziell angekündigt wurde.

Verantwortlich für den Leak ist ein Nutzer namens ropir20606 auf Archive.org, der nicht nur frühe Assets, sondern auch Hintergrundinfos zum Projekt veröffentlicht hat. Die Echtheit wurde inzwischen vom bekannten Tomb Raider-Fansite CoreDesign.com bestätigt. „InfinityTRaider“ hat es auf X.com veröffentlicht.

Laut den durchgesickerten Informationen handelte es sich bei dem Anniversary Remake nicht um ein simples Grafik-Update. Vielmehr sollte es sich um ein ambitioniertes Projekt im Stil moderner Action-Adventures handeln, vergleichbar mit Tomb Raider (2013) oder dem jüngsten Resident Evil 4 Remake. Lara Crofts Charaktermodell war komplett überarbeitet, erste Umgebungen wurden bereits in der Unreal Engine aufgebaut.

Der Leak enthält unter anderem Screenshots, Skizzen und frühe Assets, die laut Fans bereits vor einigen Wochen kurzzeitig auf Reddit auftauchten, aber rasch gelöscht wurden.

Sorry, but Crystal Dynamics & Virtuos Shanghai’s cancelled remake of “Tomb Raider: Anniversary” is resurfacing, with very early assets from its development (dating back to 2019) which have been leaked on Archive(.)org.

1/3 pic.twitter.com/ccvXVKeBrx

— Infinity Tomb Raider (@infinityTRaider) April 20, 2025