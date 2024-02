Tomb Raider I-III Remastered (Switch) – Game Review

Tomb Raider I–III Remastered ist eine Action-Adventure Videospielsammlung, welche von Aspyr überarbeitet und vom selben Studio am Valentinstag, dem 14.02.2024 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlich worden ist. Ursprünglich sind diese Titel von Core Design entwickelt und in den Jahren 1996, 1997 und 1998 veröffentlich worden. Wir haben uns in gefährliche Ruinen gewagt und beobachtet wie gut sich Lara Croft gehalten hat. Getestet wurde der Titel auf der Nintendo Switch.

Lara Croft

Für Tomb Raider I–III Remastered wurden die ersten drei Titel der Reihe rund um die Archäologin Lara Croft überarbeitet. Die Dame ist bewaffnet und wagt sich in allen drei Titeln in jeweils ein gefährliches Abenteuer, in welchen sie sich in uralte Ruinen und Gräber wagt um nach Artefakten zu suchen.

Aspyr

Das Entwicklerstudio Aspyr hat zwar auch schon eigene Videospieltitel entwickelt, brilliert aber seit Jahren an zahlreichen Ports beliebter Videospielklassiker. Umso schöner, dass das Studio einmal mehr sein Können bei den Tomb Raider Klassikern unter Beweis stellen durfte. So hat man jeden einzelnen dieser Klassiker komplett überarbeitet! Aber nicht nur das. Die damaligen PC Versionen aller drei Titel haben damals ein Add-On bekommen, während die PlayStation Spieler in die Röhre schauen mussten. Diese Add-Ons sind nun ebenfalls in dieser Sammlung enthalten!

Früher war nicht alles besser!

Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sich bei den drei Titeln in Tomb Raider I–III Remastered um die ersten 3D Videospieltitel handelt, weswegen vor allem die Steuerung für alle damals wie heute ein Graus ist. Aber bevor man das kritisieren könnte, hat Aspyr vorgesorgt und lässt die Option zu, die Steuerung an die heutige Zeit anzupassen. Bravo! Denn nicht jeder Klassiker ist steuerungstechnisch so zeitlos wie ein Super Mario 64, welches übrigens ebenfalls im Jahre 1996 wie das erste Tomb Raider Abenteuer erschienen ist. Zudem muss man anmerken, dass es sich bei diesen Titeln um Abenteuer handelt in welchen man die Figur vor sich laufen sieht und keinen Egoshooter à la Duke Nukem 3D.

Aber auch weitere Veränderungen tun den Klassikern in Tomb Raider I–III Remastered gut. So haben die Endgegner nun einen Energiebalken bekommen, sodass man sieht wie lange man seine unendliche Munition auf die Biester ballern muss. Etwas was nicht verändert worden ist, ist der Umstand, dass man wie damals manuell speichern muss, ansonsten muss man vom Anfang des ganzen Levels starten, was schon damals sehr ärgerlich war und wir heute zum Glück nicht mehr gewöhnt sind.

Schönste Lara

Wenn man zwischen den drei Titelbildschirmen von Tomb Raider I–III Remastered switcht, findet man diese bereits überarbeitet und weiß somit was einen erwartet. Auch die Zwischensequenzen schauen schöner aus, auch wenn diese nicht neu gemacht worden sind. Was aber ganz im Sinne eines portierten Klassiker ist. Anders sieht es dann im Moment des Spielens aus. So wurde nicht nur das Modell von Lara Croft, sondern auch jedes weitere Modell und jede Textur komplett neu designt!

Gleichzeitig hält man sich bei Tomb Raider I–III Remastered derart an die Vorlage, dass man jederzeit, also sei es auf dem Titelbildschirm, in einer Zwischensequenz, im Pausenmenü oder im Spiel, per Knopfdruck den Titel exakt wie damals aussehen lassen (ähnlich wie beim gecanceltem Goldeneye 007 Remake) und Polygone und Pixel zählen kann. So bleibt man dem Titel treu und gibt alten Fans das zurück, was sie schon lange verloren geglaubt haben. So schön hat die Lara Croft von damals noch nie ausgesehen. Aber es gibt auch Schattenseiten: so hat man zwar lauter neue Lichtquellen in den Level eingebaut und damit auch gleichzeitig für sehr viel Schatten gesorgt, durch welchen ganze Abschnitte viel zu dunkel geraten sind.

Soundfiles.wav

Der Sound ist in Tomb Raider I–III Remastered unverändert geblieben, was bedeutet, dass alles exakt wie damals klingt. Musikalisch ist zu bemerken, dass einen beklemmende Stille durch die Abenteuer begleitet bis diese überraschend in einem Musikstück mündet. Die Synchronisierung war, da die Titel damals auf CD-Rom erschienen sind, bereits vorhanden und ist auf englisch, wie auf deutsch sehr gelungen.

Fazit zu Tomb Raider I–III Remastered

Tomb Raider I–III Remastered findet man alles wieder wie es sich ein Nostalgiker in seinen Träumen bisher nur ausmalen hat können. Natürlich wirken die meisten Elemente der Titel sehr altbacken, da man salopp gesagt einen Skin über das Original gelegt hat. Aber nur so bleibt man den Videospielklassikern true ohne diese groß zu verändern. Die Sammlung ist somit bereits mehr als gelungen, allerdings würde ein Update für die dunklen Passagen und Checkpoints das Spielerlebnis noch runder gestalten. Ansonsten kann man nur mit Freudentränen die originale Lara Croft von damals in unserer Gegenwart herzlich willkommen heißen!

Review Wertung

9 SCORE Wir hoffen, dass noch weitere Videospielklassiker eine so liebevolle Portierung erhalten werden. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 8 Gameplay 9 Story 9 Motivation 9 Steuerung 8

