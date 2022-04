Star Wars: Originalmacher setzt sich für unveröffentlichten Rogue Squadron Titel ein

Nachdem der Entwickler Aspyr sein Interesse an Portierungen, der Star Wars: Roque Squadron Reihe, bestätigt hatte, forderte der Leiter aller originalen Titel von Factor 5, dass das unveröffentlichte Star Wars: Rogue Leaders, welches für die Nintendo Wii geplant war, nun auf der Nintendo Switch herausgebracht werden soll. Zudem schlägt er dabei auch ein Remaster des allerersten Rogue Squadrons des Nintendo 64 vor.

Aspyr und Star Wars

Das Entwicklerstudio Aspyr arbeitet schon seit 20 Jahren bei Star Wars Titel mit. Darunter befanden sich Schwergewichte wie Jedi Knight II, das erste LEGO Star Wars, The Force Unleashed II. In der Gegenwart zeigt sich die Firma für zahlreiche Ports (und sogar eine angekündigtes Remake) vieler Star Wars Klassiker verantwortlich:

Die originale Rogue Squadron Reihe

Nachdem die Flugmissionen aus dem N64 Launchtitel Star Wars: Shadows of the Empire von allen Seiten hoch gepriesen worden war, war dies der Anlass die Rogue Squadron Reihe, welche ihren Ursprung in Büchern hatte, in Videospielform umzusetzen. Handelte es sich bei den ersten beiden Teilen noch um reine Flugspiele mit Dogfights im Weltraum und über Planetenoberflächen, so wurde im dritten Teil der Reihe sogar Bodenmissionen mit Luke Skywalker und Co. umgesetzt.

Bei allen Rogue Squadron Teilen konnten neben eigenen Missionen, viele berühmte Schlachten aus den Filmen wie auf Hoth oder dem ersten Todessternes, aber auch aus dem Expanded Universe gekämpft werden. Der vierte Teil, welcher für die Wii geplant war, wurde leider nie veröffentlicht. Verantwortlich zeigte sich hierfür das Entwicklerstudio Factor 5, welches 2009 geschlossen wurde, aber glücklicherweise seit 2017 wieder existiert.

Folgen jetzt womöglich Ports Star Wars: Rogue Squadron Reihe?

Um das Datum herum, der aktuellen Veröffentlichung des Ports von The Force Unleashed, hat ein Fan auf Twitter den Entwickler Aspyr gefragt, wie die Chancen stehen, dass Ports der Star Wars: Rogue Squadron Reihe umgesetzt werden. Die Reihe umfasst Rogue Squadron und Episode 1: Battle For Naboo auf dem N64 und Rogue Leader und Rebel Strike auf dem den Nintendo Game Cube. Aspyr, welche sich im aktuell für mehrere Ports von Star Wars Klassikern verantwortlich zeigten, antworteten promt und sehr positiv darüber (stark zusammengefasst):

Wenn die Nachfrage da ist, sind wir mit an Bord.

Here at Aspyr we're huge Star Wars fans and love bringing Star Wars games to new audiences. For us, it’s all about the games we think players are most passionate about and would love to see brought to new platforms. If the demand is there, we’re on board — Aspyr (@AspyrMedia) April 18, 2022

Factor 5 lebt

Daraufhin meldete sich überraschenderweise kein geringerer als der damalige Chefentwickler Julian Eggebrecht, der kompletten Star Wars: Rogue Squadron Reihe vom Entwicklerstudio Factor 5 zu Wort. Dieses Studio hatte damals sämtliche Titel der Reihe entwickelt. Er spricht dabei den finalen Titel der Reihe Rogue Leaders an, welcher für die Nintendo Wii entwickelt wurde, aber nie veröffentlicht worden ist.

Dieser Teil würde sämtliche Levels der vorhergegangenen beiden Teile Rogue Leader und Rebel Strike beinhalten. Dabei wurde die Grafik und sämtliche Modelle verbessert, die Framerate erhöht und sogar Lichtschwertkämpfe konnten mit der Wiimote gekämpft werden. Ein Traum vieler Fans, welcher auf der Wii ironischerweise nie umgesetzt worden ist. Diesen Titel wünscht er sich nun auf der Nintendo Switch!

The one for Switch should be the ultimate Rogue: https://t.co/jArtYL1HVF Using every last bit of the Wii, all controllers from Pro to wheel, all levels from Leader & Strike in one as intended, fixed & remixed. Multi-player. 1:1 gyro lightsaber combat. 60 FPS. Our ode to Star Wars — Julian Eggebrecht (@JuEggebrecht) April 21, 2022

Das unveröffentlichte Rogue Leaders für die Nintendo Wii

Dass, der unveröffentlichte Titel so umfangreich wie beschrieben hätte sein sollen, kann man Factor 5 locker glauben, denn schon die Umsetzung von Rogue Squadron auf dem N64 war auf der Konsole technisch gesehen schon sehr revolutionär. Hier der Trailer des ultimativen Titels für die Nintendo Wii von damals, welcher leider nie veröffentlicht worden ist:

Auch das erste Rogue Squadron muss dabei sein!

Anschließend fügte der damalige Chefentwickler der Reihe noch hinzu, dass das originale Rogue Squadron vom N64 und PC dabei nicht außer acht gelassen werden und ein Remaster mit den viel detaillierteren Modellen der Nintendo Wii Version, sowie verbesserten Texturen umgesetzt werden soll. Der zweite N64 Titel Episode 1: Battle For Naboo wird von dem Faktor 5 Veteranen allerdings nicht erwähnt, da der Titel wohl nicht so gut, in die Reihe der Rebellen passt. Ansonsten scheint ihm die komplette Reihe sehr am Herzen zu lieben.

Glad you enjoyed our games – we loved making them for all Star Wars fans out there! To round this off, it should include a remastered Rogue Squadron N64/PC with the high detail ship models from the Wii, and updated textures & shaders. The Force would be strong with that one. — Julian Eggebrecht (@JuEggebrecht) April 21, 2022

Die Umsetzung der N64 Version sollte unbedingt geschehen, da die meisten Emulatoren aufgrund der speziellen Programmierung bei der Darstellung Schwierigkeiten haben. Dies geschah unteranderem um für den Titel alles technisch mögliche aus der Konsole herauszuholen,. Deshalb kann und wird dieser Titel vermutlich nie bei Nintendo Switch Online Plus oder anderen künftigen Angeboten N64 Klassiker zu spielen, erscheinen.

Wie würde ein Remake von Rogue Squadron 64 heute aussehen?

Dank der Mühe eines (!) eifrigen Fans wissen wir bereits, wie ein Remake aussehen könnte. Hier ein Beispiel der ersten Rogue Squadron mit der Unreal Engine 4. Nur noch der Sound scheint noch vom originalen N64 Titel zu stammen:

Leider wurde diese Umsetzung von offizieller Seite umgehend wie von einem AT-AT eingestampft. Aber wir hoffen, dass sich die eventuellen Macher von den Ports bzw. Remastern sich davon inspirieren lassen werden. Fakt ist, dass beide Studios das Star Wars Franchise und dessen Videospiele lieben. Das betonen sie mehrfach. Deshalb darf man bei einer Veröffentlichung in der bestmöglichsten Form der Rogue Squadron Reihe rechnen.

Die Sterne stehen (mehr als) gut

Es ist ein seltener Umstand, dass nicht nur Spieler nach einem Port fragen, sondern auch die Entwickler der originalen Reihe und dabei auch die aktuellen Entwickler der Ports des Star Wars Franchises mit an Bord wären. In Anbetracht der bisherigen Veröffentlichungen wird es vermutlich auch mehr als grünes Licht dafür vom Publisher Lucasfilm Games geben.

Womöglich würde die Reihe in einer abgespeckten Form erscheinen und nicht ultimativ, wie alle sie gerne hätten. Aber so wie es aussieht, dürfte Star Wars Roque Squadron wieder kommen. Hoffentlich sehr bald.

