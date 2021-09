Star Wars Knights of the Old Republic PS5 Remake unterwegs!

Star Wars: Knights of the Old Republic (C) EA, BioWare

Wenn man durch die Jahre hindurch die Gaming Community befragte, und dabei speziell die Fans der Star Wars Games, welches das wohl beliebteste Spiel des ganzen Franchise ist, so hat man stets die selbe Antwort erhalten. Nichts schlägt Star Wars: Knights of the Old Republic. Vielleicht allerdings schafft es das PS5 Remake von Knights of the Old Republic dass soeben auf dem PlayStation 5 Showcase angeteast wurde.

Star Wars: Knights of the Old Republic PS5 Remake

Wie bringt man die Gaming Community, die PlayStation 5 Besitzer und Fans, aber ebenso die gesamte Fanbase eines der größten Franchises der Welt gleichzeitig dazu durchzudrehen? Man beginnt das PlayStation 5 Showcase mit einem Teaser zum PS5 Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic. Viel ist nicht zu sehen in diesem Teaser, aber genug um Fans des ursprünglichen Spiels jubeln zu lassen.

Online überschlagen sich die Kommentare der Freude. Von Usern die schreiben, dass sie bereits 20 Jahre auf die Wiedergeburt dieses Goldstücks warten. Über User die von rasenden Herz-Rhythmus Störungen bei dieser Veröffentlichung berichten. Bis hin zu einem ganz lockeren “Wenn ihr die PlayStation 5 bis jetzt nicht wolltet, jetzt werdet ihr sie wollen!”. Es ist schier unglaublich welche Welle aus Begeisterung diese Ankündigung ausgelöst hat.

Ein Remake für die PS5

Das Game soll von Grund auf erneuert werden und selbstverständlich werden die Grafiken und Optik aufpoliert. Um aber dem Original so treu wie möglich zu bleiben, wurden alte Entwickler des original Spiels mit ins Boot geholt. Dieses Spiel wird den ersten Reaktionen nach, eines der heiß begehrtesten Games auf der Konsole werden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans.

Nun heißt es aber vorerst noch Geduld zeigen. Denn der Teaser gibt uns noch kein Gameplay. Nur einen Blick auf Darth Revan. Wir halten euch aber definitiv auf dem Laufenden, sobald erste Bilder vom Gameplay zu sehen sein sollten.