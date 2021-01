GoldenEye 007: Video von gecanceltem Remaster geleaked

James Bond: GoldenEye 007 - ©Rare ©Nintendo ©Microsoft ©MGM Studios ©Danjaq LLC

Ein Video eines nie veröffentlichten Remaster des Meilensteines GoldenEye 007 ist erschienen. Im Video werden sämtliche Levels auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt und auch der Multiplayer-Modus wird ausführlich vorgeführt. Während sich die Premiere von James Bond: Keine Zeit zu sterben sich aufgrund geschlossener Kinosäle nun um 2 Jahre verzögert, haben Videospielfans ein anderes Problem.

GoldenEye 007

GoldenEye 007 auf den Nintendo 64 gilt als einer der wichtigsten Ego-Shooter aller Zeiten. Bemerkenswerterweise hat ein sehr kleines Team von 10 Personen (wovon 8 vorher nicht einmal Erfahrung mit Videospielen hatten) bei Rare diesen Meilenstein der Videospiele entwickelt. Obwohl dieses Spiel derart beliebt ist obliegt GoldenEye 007 leider gewissen Lizenzen, sodass diese Titel in seiner ursprünglichen Form auf den aktuellen Konsolen bis heute nicht zu finden ist. So war dieser Titel nicht einmal im Nintendo eShop zu finden. Einzige Ausnahme war ein Remake von GoldenEye 007 auf der Nintendo Wii.

GoldenEye 007 Remaster

Da der Spieleentwickler Rare von Microsoft aufgekauft worden ist, war natürlich eine Frage der Zeit bis Microsoft GoldenEye 007 in irgendeiner Form auf seinen Plattformen zur Verfügung stellen will. Wie ein nun aufgetauchtes Video nun eindrucksvoll beweist, war tatsächlich ein Remaster für Xbox Live Arcade angedacht und sogar fertiggestellt. Dieses Remake hätte sämtliche Levels und sogar auch den beliebten Multiplayer beinhaltet. Trotz 60 Bildern pro Sekunde und den Überarbeitungen sämtlicher Modelle hat man es hier geschafft, im Vergleich zu anderen Remaster des Titels, das Feeling des Originals perfekt einzufangen.

Sag niemals nie

Wir alle freuen uns auf den Tag, an dem die Lizenzprobleme von allen Beteiligten aus der Welt geschaffen werden. Sollte er jemals kommen. Schließlich müssten sich Microsoft und Nintendo auch einigen. Wobei dies in Super Smash Bros. Ultimate mit der Verwendung von Banjo and Kazooie und den Releases von Ori and the Will of the Wisps bereits geschehen ist. Es ist aber hier immer noch komplizierter als es klingt, denn es gibt noch MGM and Eon Productions bei denen die Lizenzen der James Bond Marke gehören.

Die geistige Fortsetzung von GoldenEye 007 namens Perfect Dark ist übrigens auf Xbox Live Arcade erschienen und ist seit der Xbox 360 auf den Nachfolgerkonsolen Xbox One und sogar Xbox Series X erhältlich. Bis zu diesem Tag darf der Klassiker GoldenEye 007 ausschließlich nur auf einer Nintendo 64 Konsole gespielt werden.