16 Jahre alter “Perfect Dark”-Speedrunning-Rekord gebrochen

Manchmal fragt man sich wirklich: wer spielt eigentlich noch Games, die vor 20 Jahren herausgekommen sind und probiert einen neuen Rekord darin aufzustellen? Speedrunner stellen sich vielen Herausforderungen, so auch in Perfect Dark.

Eine der begehrtesten dieser Rekorde für Speedrunner ist der Perfect Dark‘s War! Level auf dem Schwierigkeitsgrad “Agent”, wobei Speedrunner Karl Jobst einen 25-Sekunden-Rekord auf der Mission aufstellte, der über 15 Jahre lang die Zeit war, die es zu schlagen galt. Viele haben versucht, den Rekord in dieser Zeit zu brechen, aber alle sind gescheitert. Speedrunner waren sich anscheinend einig, dass 25 Sekunden niemals geschlagen werden würden.

Das war jedoch bis zum 18. März, als es Rayan Isran gelang, Jobsts scheinbar unzerbrechlichen Rekord zu brechen, indem er das Level in 24 Sekunden abschloss. Wie erwartet war dies eine große Sache für die Speedrunning-Community des Spiels. Jobst selbst machte ein Video, in dem er Isran gratulierte, dass er das vollendet hatte, was er wirklich für unschlagbar hielt. Für ein Spiel mit einer so breiten Speedrunning-Community wie Perfect Dark ist es offensichtlich eine enorme Leistung, die Isran zu einem der besten im Spiel macht.

Andere Spiele, die kürzlich unglaubliche Speedrunning-Rekorde erzielt haben, sind Shadow of the Colossus und die Final Fantasy 7 Remake-Demo. Niemand wird jedoch leugnen, dass der größte Rekord in der jüngsten Vergangenheit von einem Spieler stammt, der versucht hat, jeden einzelnen Hund in Breath of the Wild in Rekordzeit zu streicheln.

Breath of the Wild – All Dog Treasures in 1:35:51 von Vivoxe auf www.twitch.tv ansehen

Perfect Dark ist für Nintendo 64 und Xbox 360 erhältlich.