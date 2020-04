Modder erschafft tragbare Nintendo 64-Konsole

N64 SP - Portable Nintendo 64-Konsole

Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch haben Spieler überall darum gebeten, dass N64-Spiele portiert werden. Obwohl es eine Vielzahl von Optionen von SNES und NES gibt haben N64-Fans bisher ins Leere geschaut. Bis der Spielmodder GmanModz ein Gerät für die klassischen Spiele entwickelte. Das N64 SP.

GmanModz hat ein Video veröffentlicht, das den N64 SP zeigt, sein Design mit einem echten N64-Motherboard. Das Tolle an dieser Plattform ist, dass sie nicht mit einer vollständigen Bibliothek von N64-Spielen ausgestattet ist. GmanModz erklärt, wie die meisten Emulationsdesigns nicht kompatibel sind und mit einem Eins-zu-Eins-Vergleich zu kämpfen haben. Spieler können eine der Original-Module in die Basis des Geräts einsetzen.

In dem Video zeigt GmanModz beliebte Spiele wie Mario 64, Legend of Zelda: Ocarina of Time und 1080 Snowboarding.

Das Gerät verfügt über einen Clamshell-Stil, einen 5-Zoll-Bildschirm und einen Akku, der etwa zweieinhalb Stunden hält. Modder arbeiten seit Jahren daran, das Design zu vereinfachen, damit Fans des Nintendo 64 zu ihren Wurzeln zurückkehren können, und es sieht so aus, als hätte GmanModz dies endlich erreicht. Der Mod ist ein wunderschönes Portierungsdesign und möglicherweise die einzige Option, bis Nintendo Switch beginnt, N64-Titel zu portieren. Mit einigen Super Mario-Spielen könnte es bereits 2020 so weit sein. Zum 35. Geburtstag der Nintendo-Ikone sollen einige Remaster-Titel am Weg sein, so die Gerüchte.