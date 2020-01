Amerikaner besitzt alle Nintendo 64-Spiele

Nintendo 64

Habt ihr schon einmal alle Nintendo 64-Cartridges auf einen Bild gesehen? Nein? Zumindest in Nordamerika ist das einen User namens Carl_Sammons gelungen. Dieser hat 297 Cartridges für die Nintendo 64, also alle Spiele. Sogar eines mehr, als jemals in Nordamerika erschienen ist.

Genau 296 Spiele wurden offiziell für den N64 in Nordamerika lizenziert. Da Carl_Sammons insgesamt 297 Spiele hat, ist eines davon vermutlich ein Duplikat oder ein N64-Spiel, das es nur in einer anderen Region der Welt gibt.

Carl_Sammons trägt häufig zum Subreddit für N64 bei, und ihr Beitragsverlauf liest sich wie ein Liebesbrief an die geschätzte Konsole. Erst vor fünf Monaten veröffentlichte sie ein Bild ihrer N64-Sammlung, die zu diesem Zeitpunkt 197 Spiele enthielt. Das bedeutet, dass sie in weniger als einem halben Jahr 100 weitere Spiele gesammelt hat. Unter ihren Beiträgen befinden sich auch einige andere faszinierende Objekte aus der Konsolengeschichte, darunter ein komplettes Set von Spielen für das N64-Laufwerk, ein obskures, nur in Japan veröffentlichtes plattenbasiertes Add-On und ein noch ungewöhnlicheres Tastaturzubehör für das N64.

Für diejenigen, die mit der Konsole aufgewachsen sind (so wie ich) ist das Bild eine Menge Nostalgie.

Wer besitzt noch 296 Nintendo 64-Spiele?

Betrachter, die sehr aufmerksam sind, werden möglicherweise auch bemerken, dass das Bild tatsächlich nur 296 Spiele der gesamten Sammlung von 297 enthält. Dem Plakat zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass der von der Kritik hochgelobte 3D-Plattformer Banjo-Kazooie anscheinend noch in ihrem Bestand war Mamas N64. Betroffene Videospielkenner können sich somit darauf verlassen, dass die Vollständigkeit der Sammlung bestätigt wurde.

Für diejenigen, die ihre eigenen Kopien von jedem in Nordamerika veröffentlichten N64-Spiel sammeln möchten, gibt es eine einfachere, wenn auch möglicherweise teurere Methode, als einzeln nach Spiel-Modulen zu suchen. Gelegentlich erscheinen bei eBay vollständige Sets aller 296 Spiele, die in der Regel mehrere tausend US-Dollar kosten. Es ist nicht billig, aber es ist ein wunderschöner Anblick, wie auf dem Bild oben zu sehen ist.

Leider hat Nintendo noch keine N64 Mini veröffentlicht. Gerüchte dazu gab es 2018. Dafür gibt es immer wieder jemanden, der an einer Neufassung von Goldeneye 007 arbeitet. Ich finde es immer wieder erstaunlich wie lange uns eine Konsole beschäftigt, die am 1. März 1997 (!) in Europa erschienen ist.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.