Warum die Nintendo 64 (N64) noch immer viele Fans hat

Nintendo 64

#Nintendo64 ist aktuell ein Trend bei Twitter. Nintendo-Fans auf der ganzen Welt nutzen die Gelegenheit, um ihre Lieblings-spiele von Nintendo 64, lustige N64-Clips oder Hoffnungen auf Fortsetzungen oder Fortsetzungen ihrer Lieblings-spiele der Kult-Konsole zu teilen. Es ist eine dieser Möglichkeiten, einfach nur Spaß zu haben und nostalgisch zu sein, aber viele Teilnehmer des Twitter-Trends fragen sich auch, wie es angefangen hat. Die Antwort könnte überraschend wenig überraschend sein.

Der Hashtag #Nintendo64 war vergangenes Wochenende weltweit im Trend. Normalerweise zeigen Twitter-Trends, dass ihre Ursprünge leicht zu entdecken sind, wenn man sich die Tweets ansieht, die kurz vor Beginn des Trends begonnen haben. Das scheint wieder der Fall zu sein, aber in diesem Fall gibt es kein einzelnes Ereignis, kein YouTube-Video oder keine aktuelle Geschichte. Vielmehr gibt es einen einzigen Twitter-Account, der sehr darauf bedacht ist, einige Nintendo 64-Spiele zu verkaufen, und eine Mischung aus anderen Accounts, die ungefähr zur gleichen Zeit zufällig zusammen gefallen sind.

Nintendo 64-Hype auf Twitter? Oder nur ein Bot?

Der Twitter-Account DealDonkeyUS veröffentlicht alle Arten von eBay-Videospielverkäufen. Es ist ein Bot, der neue eBay-Angebote kratzt und automatisch veröffentlicht, was er findet. Dabei werden Hashtags verwendet, die an die Kategorien und Details des Angebots gebunden sind. Am vergangenen Samstag hat das Konto über 140 verschiedene eBay-Verkäufe für Nintendo 64-Spiele veröffentlicht.

Andere Beispiele für zufällige Tweets, die am Samstag eingingen und zum Nintendo 64-Trend beitrugen, sind einige Kuriositäten. Ein Bericht feierte vor 20 Jahren die Veröffentlichung von Excitebike 64. Ein anderer Account teilte Nachrichten über einen Nintendo 64-Emulator mit, der auf der PS Vita läuft. Nachrichten über eine durchgesickerte Demo für ein N64-Spiel namens Mirror House Cornflakes wurden auf Youtube geteilt, und ein Twitch-Streamer feierte das Sammeln von 120 Sternen in Super Mario 64. Die Beiträge sind bemerkenswert, weil sie überhaupt nicht viral sind. Keiner von diesen.

Nintendo 64 McDonald’s was peak McDonald’s pic.twitter.com/8sQYDqIjsh — Riku (@CherrytonP5) May 3, 2020

Während ein Account, der einen einzelnen Hashtag spammt, nicht annähernd genug ist, um ihn auf Twitter zu verbreiten, schien die Mischung aus Verkaufspostings und einer Zusammenführung anderer Tweets in der Nacht, in der wenig anderes im Trend liegt, einen perfekten Sturm ausgelöst zu haben. Das ist oft alles was es braucht. #Nintendo64 wurde in den USA auf die Trendliste gesetzt und Nintendo-Fans schafften es kurz darauf weltweit. Aber auch hier handelte es sich größtenteils nur um eine Reihe von eBay-Verkäufen, die von DealDonkeyUS und einer Handvoll anderer Twitter-Konten veröffentlicht wurden.

Ein schöner Trend auf Twitter: #Nintendo64

Was den Nintendo 64 Twitter-Trend auslöste, ist letztendlich so viel weniger wichtig als das, was den Hashtag-Trend aufrechterhielt. Die Menge an Nintendo-Fans, die die Nintendo 64-Konsole und Dutzende verschiedener Spiele feiern, die sich positiv auf ihr Leben ausgewirkt haben, ist enorm. Immerhin hat der eBay-Crawler Dutzende von Hashtags auch für andere Konsolen veröffentlicht. Doch nur die N64 wurde weltweit aufgenommen.

Der #Nintendo64- Trend ist zumindest in den USA weiterhin stark. Erst kürzlich haben wir euch davon berichtet, dass ein Modder es schaffte eine “tragbare N64-Konsole” zu bauen. Eine geile Idee, oder? Wie viele Spiele für die Retro-Konsole besitzt ihr? Ein Amerikaner hat alle! Wirklich alle.