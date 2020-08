Animal Crossing: New Horizons – Unglaubliche Umsatzzahlen von Nintendo

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) ist weiterhin eine dominierende Kraft in der Videospielwelt, sowohl aufgrund seines großen finanziellen Erfolgs als auch aufgrund seiner leidenschaftlichen Online-Community. Kürzlich stellte sich heraus, dass der Titel nur wenige Monate nach dem Start über 22 Millionen verkaufte Exemplare verkauft hat. Das ist zwar eine unbestreitbare Zahl, aber es stellt sich heraus, dass das Spiel eine neue besondere Ehre hat.

Nach dem Finanzbericht von Nintendo wurde bekannt, dass ein erheblicher Teil dieser 22 Millionen Käufe von japanischen Spielern stammt. Insbesondere Japan macht fast ein Drittel des Gesamtumsatzes von New Horizons aus, was es zu einem der meistverkauften Spiele des Landes gemacht hat.

Mit über 7,5 Millionen Verkäufen ist Animal Crossing: New Horizons nun das zweithöchste verkaufte Spiel in der Geschichte des japanischen Marktes. Die Daten stammen aus der Game Data Library des Twitter-Benutzers, in der New Horizons ursprünglich als das dritthöchste verkaufte Spiel dicht hinter Pokemon Gold und Silber eingestuft wurde. In einem Follow-up-Tweet stellte die Game Data Library klar, dass die ursprüngliche Datentabelle nur Verkäufe bis einschließlich Juni enthielt. Mit bestätigten 350.000 Verkäufen seitdem ist Animal Crossing: New Horizons offiziell das zweitbeste Spiel.

Animal Crossing: New Horizons becomes the 3rd all time best selling game in Japan, only behind the first 2 Pokémon games.

It became the best selling game on a single SKU, breaking the 30 year old record of the original Super Mario Bros.

The game is barely 4 months old. pic.twitter.com/MuL8pefyvr

