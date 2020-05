Animal Crossing: Unvergesslicher Breath of the Wild-Moment neu gemacht

Pokemon Stadion in Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Ein schlauer Animal Crossing: New Horizons-Spieler hat einen legendären Ort aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachgebildet. Einer der größten kritischen und kommerziellen Hits des Jahres 2020 ist Animal Crossing: New Horizons, die entzückende Lebens-Simulation, mit dem Spieler ihre eigene winzige Zivilisation auf einer malerischen Insel aufbauen können. Dabei kann fast jede Facette der Erfahrung kann nach den Wünschen des Spielers angepasst werden. Vom Aussehen des Spieler-Charakters bis zur Geografie der Insel sind den Möglichkeiten des Nintendo Switch-Titels nahezu keine Grenzen gesetzt.

Romantische Szenen aus Breath of the Wild nachempfunden

Animal Crossing: New Horizons ist ein Spiel, bei dem es um Kreativität und Ausdruck der Spieler geht. Von einzigartigen Wohndesigns bis hin zu einer Insel, die auf dem Gesicht von Danny DeVito basiert, hat sich das neue Animal Crossing als Plattform für die Fantasie seiner Spieler durchgesetzt. Dazu gehören auch Hommagen an andere berühmte Nintendo-Spiele.

Wie auf Reddit zu sehen ist, hat sich der Spieler „raylolSW“ entschlossen, einen kleinen herzförmigen See auf der Basis von Lover’s Pond aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf seiner Insel zu erstellen. Der Herz-See in den abgelegenen Bergen von Hyrule.

Animal Crossing ist für alle da!

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild können Spieler, die den völlig optionalen „Lover’s Pond“ entdecken, an der Nebenquest „Ein Geschenk des Nachtschattens“ teilnehmen. Die Suche beinhaltet, einem schüchternen Hylianer, Wabbin, zu helfen, den Mut aufzubringen, seine romantischen Gefühle für eine ebenso schüchterne Perda, einen Gerudo, zu bekennen. Nachdem der Spieler einige der gleichnamigen Kräuter für den nervösen, von der Liebe getroffenen Dorfbewohner erworben hat, wird er für das Abschließen der Quest mit einigen Rubinen belohnt. Im Faksimile Animal Crossing ist der Lover’s Pond von Blumen umgeben, darunter blaue Hyazinthen, die dem Nachtschatten des Ausgangsmaterials vage ähneln.

Animal Crossing: New Horizons gibt es erst seit ein paar Monaten, aber es erobert die Welt aufgrund seiner schieren Breite an von Spielern erstellten Inhalten im Sturm. Das letzte Mal, dass ein Nintendo-Spiel (oder ein anderes Spiel) einen solchen Effekt auf die Branche hatte, war wohl Breath of the Wild. Es wurde 2017 als Nintendo Switch-Starttitel veröffentlicht und erregte die Fantasie der Spieler mit dem Freiheitsgrad, den sie den Fans bot, und ermöglichte eigene kreative Lösungen für die vielen Herausforderungen des Spiels.

Breath of the Wild 2 befindet sich derzeit noch in Entwicklung und könnte 2021 für die Nintendo Switch erscheinen.