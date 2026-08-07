Nintendo enthüllt Bestseller: Diese Switch- und Switch-2-Spiele verkaufen sich am besten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit den neuesten Geschäftszahlen hat Nintendo auch einen Blick auf die erfolgreichsten Spiele seiner beiden Konsolen gewährt. Während einige bekannte Klassiker ihre Spitzenplätze verteidigen, sorgen auf der Nintendo Switch 2 bereits mehrere Neuerscheinungen für beeindruckende Verkaufszahlen.

Die Liste zeigt einmal mehr, welche Marken das Nintendo-Universum derzeit dominieren und welche Spiele besonders häufig den Weg in die Wohnzimmer der Fans finden.

Die erfolgreichsten Spiele der Nintendo Switch

Auf der ursprünglichen Nintendo Switch bleibt Mario Kart 8 Deluxe unangefochten die Nummer eins. Der Fun-Racer setzt seine beeindruckende Erfolgsgeschichte fort und liegt weiterhin deutlich vor allen anderen Titeln.

Zu den meistverkauften Switch-Spielen gehören aktuell:

Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Pokémon Schwert & Schild Pokémon Karmesin & Purpur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Party New Super Mario Bros. U Deluxe

Diese Titel gehören seit Jahren zu den wichtigsten Verkaufsargumenten der Konsole und konnten ihre Positionen auch 2026 behaupten.

Switch 2 startet mit starken Verkaufszahlen

Auch die Nintendo Switch 2 hat bereits mehrere Millionenseller hervorgebracht. Besonders die Launch-Titel erfreuen sich großer Beliebtheit und konnten innerhalb kurzer Zeit hohe Verkaufszahlen erreichen.

Zu den erfolgreichsten Spielen der neuen Konsole zählen derzeit:

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

Vor allem Mario Kart World entwickelt sich zum System-Seller der neuen Konsole und führt die Verkaufscharts klar an.

Nintendo setzt weiter auf bekannte Marken

Ein Blick auf beide Bestsellerlisten zeigt deutlich, dass Nintendo weiterhin vor allem auf seine etablierten Marken baut. Mario, Zelda, Pokémon, Animal Crossing und Super Smash Bros. gehören seit Jahren zu den wichtigsten Zugpferden des Unternehmens.

Neue Marken haben es dagegen deutlich schwerer, sich dauerhaft in den oberen Regionen der Verkaufscharts zu etablieren.