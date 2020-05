Nintendo Switch: Unbekannte Spiele wurden von Amazon „geleakt“

Nintendo Switch - (C) Pixabay.com

Die E3, eine der bedeutendsten Videospiele-Messen dieser Welt, wäre nächsten Monat gewesen. Durch die Covid-19-Pandemie bekommen wir dafür gefühlte tausend verschiedene „digitale Veranstaltungen“ serviert. Erst gestern hat Sony und Naughty Dog mit einem „State of Play“ für The Last of Us 2 neues Gameplay-Material veröffentlicht. Microsoft präsentierte eher lau die Dritt-Hersteller-Spiele für die Xbox Series X. Und wann gibt es neue Nintendo Switch Spiele? Bisher schaut es noch fad aus. Bisher… Aber es bahnt sich anscheinend etwas an.

Es gibt immer wieder Leaks, auch von Online-Händlern. Dieses mal von Amazon Frankreich, die bereits für einige frühe Ankündigungen verantwortlich waren. Diese haben sich zumeist auch als richtig herausgestellt. Diesmal trifft es vor allem neue Nintendo Switch Spiele, von denen wir einige Ankündigungen in naher Zukunft erwarten.

Wie „Nintendo Alerts“ via Twitter meldet, gibt es einige neue Einträge für die Hybrid-Konsole von Nintendo, die derzeit nicht bekannt sind. Mit dabei sind gleich drei Spiele von Bethesda, 2 Einträge jeweils von Square Enix, Warner Bros. Interactive und Ubisoft, und jeweils 1 Spiel von Take 2 und Capcom. Nintendo plant anscheinend selbst gleich 4 neue Spiele zu bringen. Bis auf die Spiele von Nintendo dürfte es sich wahrscheinlich um Portierungen handeln, also um keine exklusiven Titel – von denen wir bisher nichts wissen.

Welche neuen Nintendo Switch Spiele könnten das sein?

Alles, was wir hier aufzählen wäre reine Spekulation. Das sich Dritt-Hersteller mehr für die Nintendo Switch interessieren, als noch für die Wii U ist bekannt. Immerhin verkauft sich die Konsole derzeit so stark, dass sie weltweit nur schwer zu bekommen ist. Und das nicht nur wegen Animal Crossing, sondern auch wegen der anhaltenden weltweiten Pandemie. Die Konsole ist derzeit nur schwer zu kaufen. Die Verfügbarkeit wird erst Ende Juni 2020 besser.