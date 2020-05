Nintendo Switch kaufen? Die Verfügbarkeit ist erst im Sommer besser

Kyoto, Japan – Spieler, die den Nintendo Switch kaufen möchten, müssen nicht länger warten, da die Produktionsprobleme der Konsole wahrscheinlich bald behoben sein werden. Die Coronavirus-Pandemie führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Handheld-Konsolen und einer schleppenden Produktion, was zu einem weltweiten Mangel an Nintendo-Konsolen führte. Die Konsole ist eine der meistverkauften Plattformen der Japaner und weist drei Jahre nach ihrer Einführung den zweithöchsten kumulierten Umsatz auf.

Eine Menge neuer Fans. Allein im März verzeichnete die Switch in Japan ein Umsatzwachstum von 240%, da in diesem Zeitraum Ausgangs-Sperren verhängt wurden. Wann entspannt sich die Verfügbarkeit?

Die Einführung von Animal Crossing: New Horizons hat die Nachfrage noch mehr beflügelt. Die Tatsache, dass das Spiel in nur 6 Wochen nach dem Start rekordverdächtige 13,4 Millionen Einheiten verkauft hat, spricht Bände über die Popularität des Spiels. Nintendo übertraf seine Prognose von 18 Millionen Einheiten, indem es im letzten Geschäftsjahr 21 Millionen Einheiten der Nintendo Switch verkaufte. Die Auswirkungen auf die Lieferkette hinderte das Unternehmen aus Kyoto jedoch daran, den Anstieg der Nachfrage richtig zu nutzen.

David Gibson, Mitbegründer des Forschungsunternehmens Astris Advisory Japan KK, twitterte die Auszüge der Q & A-Sitzung, die nach Nintendo‘s jüngstem Ergebnisbericht stattfand. Er gab bekannt, dass der weltweite Mangel des Nintendo Switch voraussichtlich im Sommer 2020 vorbei sein wird. Wenn die Produktion bis dahin wieder auf Kurs ist, müssten Fans, die eifrig auf den Kauf der Konsole gewartet haben, nicht mehr lange warten.

Guidance – thinks impact on production for switch is over by summer, seen some impact in April in parts, but think can make up from summer onwards. Most employees working from home which could impact planned title schedule

