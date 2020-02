Nintendo Switch-Engpass-Befürchtungen könnten den Konsolenumsatz angekurbelt haben

Joy-Con von Nintendo Switch im Zoom - (C) Nintendo

Die Befürchtungen wegen des Mangels an Nintendo Switch-Konsolen könnten zu einem Anstieg der Hardware-Verkäufe in Japan geführt haben. Jüngste Herstellungsprobleme haben zu Verzögerungen beim neuen Animal Crossing-Bundle im Land der aufgehenden Sonne geführt – und Spieler befürchten, dass sich die Lage verschlechtern wird.

“Der Nintendo Switch-Hardwareverkauf in Japan erreichte in der Woche zum 9. Februar 100.000 Einheiten, ein Plus von 33% [Woche für Woche]”, sagte Niko Partners Senior Analyst Daniel “@ZhugeEX” Ahmad in einem Tweet. “Die Beule kommt, als Nintendo eine Erklärung herausgab, dass es aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Fertigung Engpässe bei Switch-Hardware und -Zubehör erwartet.”

Wie die meisten Gaming-Unternehmen verfügt Nintendo über Produktionsstätten in China. Der Ausbruch des Coronavirus hat dazu geführt, dass sie sich für Verzögerungen auf dem japanischen Markt entschuldigen müssen. Sie haben zwar auch einige Fabriken in Vietnam, haben dort jedoch nicht genug Produktion, um den japanischen Markt und den Westen abzudecken.

Wir können immer noch nicht sagen, ob diese Nintendo Switch-Engpassängste in anderen Ländern als Japan gerechtfertigt sind, aber ein Dominoeffekt könnte möglich sein. Derzeit sehen die Läger in Europa noch gut aus. So gibt es die Switch Lite samt Transport-Case für 200,99 Euro bei Amazon.de. Die limitierte Edition mit Animal Crossing: New Horizons für 379,99 Euro.