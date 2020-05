Paper Mario: The Origami King – Release-Termin für Nintendo Switch bekannt

Paper Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli für die Nintendo Switch

Kyoto – Nintendo-Fans steht viel-faltiger Spielspaß bevor: Am 17. Juli erscheint Paper Mario: The Origami King exklusiv für Nintendo Switch. Das farbenfrohe Abenteuer lädt Spieler gemeinsam mit Mario, Luigi und Prinzessin Peach zum Origami-Fest ins Origami-Königreich ein. Nur eins trübt die festliche Stimmung: das etwas ungewöhnliche Verhalten von Prinzessin Peach. Was es damit auf sich hat, zeigt der Trailer auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo.

Was passiert in Papier Mario: The Origami King?

Offenbar hat König Olly, der sich selbst als Herrscher des Origami-Königreichs sieht, ein finsteres Vorhaben angezettelt: Er verfolgt den Plan, die ganze Welt zu falten. Auf dem Papier sieht das ziemlich gefährlich aus – deshalb braucht es zur Rettung jemanden, der kein Papiertiger ist: Mario! In Papier Mario: The Origami King steht der Nintendo-Held vor einer besonders spannenden Herausforderung. Gerade als es so aussieht, als könne es nicht schlimmer kommen, hat König Olly das Schloss von Prinzessin Peach mit einer riesigen Papierschlange eingefangen und auf die Spitze eines abgelegenen Berges versetzt. Es ist ihm sogar gelungen, Bowsers Handlanger in Faltschergen zu verwandeln und sie für seine Zwecke einzuspannen.

Wie spielt sich der Nintendo Switch-Titel?

Zum Glück sind Marios Fähigkeiten auch nicht von Pappe. Um König Olly zusammenzufalten, nutzt er eine ganze Reihe neuer Manöver. Eines davon: die Faltarme. Mit ihnen können die Nintendo Switch-Spieler allerlei Elemente der Umgebung hervorziehen, auffalten, zupfen oder rupfen. Damit lösen sie so manches Rätsel und machen überraschende Entdeckungen. Während ihrer Reise nehmen Abenteurer darüber hinaus die Hilfe alter Bekannter und neuer Verbündeter in Anspruch. Darunter sind König Ollys gutmütige Schwester Olivia und eine Riege ungewöhnlicher Mitstreiter. Auch Bowser hat sich noch nicht von König Olly zusammenfalten lassen – und Mario kann jede Hilfe in Papier Mario: The Origami King gebrauchen!

Rund geht es außerdem bei den Kämpfen von Paper Mario: The Origami King. Mario steht in der Mitte einer ringförmigen Arena, seine Gegner hingegen auf verschiedenen Feldern des Rings. Für die Nintendo Switch-Spieler gilt es, die Ringsegmente geschickt anzuordnen, um Widersacher zu Gruppen zusammenzuschieben und einen Schadensbonus beim Angriff zu erhalten. Cleveres Vorgehen ist daher gefragt, um die gewieften Pappenheimer plattzumachen.

Begleitet Mario auf ein urkomisches Abenteuer und begegnet bekannten Gesichtern in neuer Origamiform! #PaperMario: The Origami King erscheint am 17.07. für #NintendoSwitch Jetzt vorbestellen: https://t.co/EQk3d3fMbK pic.twitter.com/wloRgOsnLq — Nintendo DE (@NintendoDE) May 14, 2020

Spieler erwartet eine abwechslungsreiche Welt voll spannender Entdeckungen, ausgefallener Minispiele, knackiger Rätsel und humorvoller Erlebnisse. Wer das Spiel bereits vorab auf seine Konsole laden möchte, kann es ab heute im Nintendo eShop vorbestellen – oder auf seine Nintendo Switch-Wunschliste setzen.

Paper Mario: The Origami King erscheint exklusiv auf Nintendo Switch. Bereits vor 4 Monaten haben wir euch über Gerüchte über dieses Spiel berichtet. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung aus Kyoto von Nintendo für ein Remakes der Metroid Prime-Spiele.