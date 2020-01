Gerücht: Neues Paper Mario & Metroid-Spiele für Nintendo Switch im Jahr 2020

Metroid Prime Trilogy - (C) Nintendo

Es sieht so aus, als ob in diesem Jahr möglicherweise mehr Metroid und Paper Mario am Horizont stehen, da der bekannte Internet-Leaker Sabi behauptet, Nintendo habe neue Spiele für diese beiden Haupt-Franchises in Arbeit und sie könnten irgendwann dieses Jahr für die Nintendo Switch kommen. Bis jetzt waren Nintendo’s Pläne für 2020 relativ spärlich. Die einzigen bestätigten Veröffentlichungen waren Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX und Animal Crossing: New Horizons, die beide im März erscheinen sollen.

Abgesehen von diesen beiden Spielen haben die einzigen Spiele, von denen bekannt ist, dass sie in diesem Jahr auf den Markt kommen, entweder vage Veröffentlichungstermine für 2020 oder sind Titel von Drittanbietern. Dies könnte sich jedoch im Zuge dieser jüngsten Entwicklungen ändern.

Wie Sabi behauptet, haben ihre Quellen mitgeteilt, dass für 2020 neue Metroid– und Paper Mario– Titel in Arbeit sind. Der Paper Mario-Titel soll zurück an die Wurzeln der Serie gehen. Der Metroid-Titel ist im 2D-Stil. Desweiteren gibt es aktuell nicht mehr Details zu beiden Titeln.

Bisher ist das First-Party-Line-Up 2020 für die Switch von Nintendo noch dünn

Das letzte Spiel der Paper Mario– Reihe, Paper Mario: Color Splash, wurde 2016 veröffentlicht. Die meisten Fans lobten die Kunst und den Dialog des Spiels und andere kritisierten die Handlung und das Kampfsystem, obwohl die Verkaufszahlen in der Folge beeinträchtigt wurden Die Jahre der Wii U vergingen. In Bezug auf Metroid erschien 2017 Metroid: Samus Returns, ein Remake von Metroid 2 für das Handheld-System 3DS, das von Kritikern mit Bestnoten bewertet wurde. Nicht gemeint, mit einem neuen Metroid-Titel, ist Metroid Prime 4. Wie wir wissen hat es einige Probleme bei der Entwicklung gegeben, so dass die Retro Studios, die ursprünglichen Entwickler der Prime-Spiele, auch für Metroid Prime 4 wieder berufen wurden.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind das alles nur Gerüchte. Doch ein Paper Mario als “richtiges” RPG: Warum nicht? Ein Metroid-Remake? Hätte auch seine Fans und wäre ein guter Übergang zum besagten Metroid Prime 4.

