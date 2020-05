LEGO Super Mario enthüllt Power-Ups in neuem Trailer

LEGO Super Mario

Billund, Dänemark – Nintendo und LEGO haben einen interessanten Deal ausgearbeitet, um ab August 2020 die LEGO Super Mario-Sets zu veröffentlichen, die die beliebten Baustein-Spielzeuge über ihre üblichen Mittel hinaus bringen, indem sie Mario interaktive digitale Bildschirme geben. Nun gab LEGO bekannt, dass das “Super Mario Starter Course Bundle” im Wert rund 60 Euro zusammen mit vier separaten “Power-Up-Paketen” im Wert von rund 10 Euro veröffentlicht wird, mit denen der Klempner eine Vielzahl seiner beliebten Videospiele spielen kann.

Die vier Power-Ups von LEGO sind Fire Mario von der NES Super Mario Bros., Propeller Mario von New Super Mario Bros. Wii, Cat Mario von Super Mario 3D World und Builder Mario von Super Mario Maker und dessen Fortsetzung, dass kürzlich den letzten DLC erhalten hat. Jedes Paket enthält zwei Snap-On-Outfit-Teile, die die Soundeffekte und digitalen Funktionen von Super Mario ändern und es ihm ermöglichen, Münzen auf unterschiedliche Weise zu sammeln.

Während diese Power-Up-Packs am selben Tag wie das “Starter Course Bundle” erscheinen sollen, müssen sich Fans von LEGO und Super Mario möglicherweise besonders anstrengen, um Mario selbst in die Hände zu bekommen. Die Vorbestellungen für das “Starter Course Bundle” waren kurz nach Bekanntgabe im April ausverkauft .

LEGO Super Mario hoch im Kurs

Diese weltweite Beliebtheit von Super Mario hat zu verschiedenen Medien-Kreuzungen geführt. So ist ein Animationsfilm von Illumination derzeit in Arbeit, der 2022 in die Kinos kommen soll. Oder eben auch verschiedene LEGO-Sets.

Gleichzeitig sind immer Super Mario-Spiele in der Pipeline. Eine der jüngsten Ankündigungen von Nintendo ist Paper Mario: The Origami King.

Das Super Mario “Starter Course Bundle” und die “Power-Up Packs” werden voraussichtlich am 1. August 2020 veröffentlicht. Man wird sehen wie diese Kooperation von Nintendo und LEGO weitergehen wird. Immerhin ist man in Billund, der Konzern-Zentrale von LEGO, einen Mega-Deal mit den Japanern von Nintendo eingegangen. Anhand der ersten Vorbestellungen scheint das Interesse riesig zu sein.

Quelle: LEGO