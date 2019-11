Mehr als ein Logo gab es bisher nicht zu sehen!

Retro Studios hatten an einem musikalischen Rollenspiel mit Gesang gearbeitet, wie sich herausgestellt hat. Das Unternehmen hat seitdem als neuer Entwickler Metroid Prime 4 übernommen, aber ein neues Gerücht enthüllte, dass der Entwickler eigentlich an einen musikalischen Rollenspiel arbeitete, das es beinahe gegeben hätte.

In einem Beitrag auf ResetERA hat ein User namens WalkurtTXRanger die Insider-Story zu einem stornierten Retro Studios-Projekt enthüllt. Vor seinem Wechsel zu Metroid Prime 4 hatte der Entwickler angeblich drei Jahre an “einer Art Rollenspiel gearbeitet, bei dem der Hauptprotagonist gesungen wurde”, so die Aussage. Die Spieler würden den Gesang nutzen, um die Umgebung des Spiels zu beeinflussen. Das Team konnte jedoch “nie herausfinden, wohin es gehen sollte”, und Nintendo, die ebenfalls “frustriert” waren, entschied, das Spiel abzubrechen und Retro Studios auf das Metroid-Spiel zu setzen.

Insider wohnt in der Nähe des Metroid Prime 4-Entwicklerstudios

Während Nintendo-Gerüchte oft wegen der Anzahl der Leute, die behaupten, einen Onkel in der Firma zu haben, zu Witzen mutiert sind, behauptet WalkurtTXRanger, dies zu wissen, weil sie in der Nähe des Entwicklers leben. “Ich lebe in Austin und kenne Leute aus einem Animationsstudio, die die Retro-Leute kennen”, erklärt der User. Dies geschieht häufig bei abgebrochenen Spielen.

Das Spiel klingt so, als ob es eine unterhaltsame Interpretation des musikalischen Spielgenres wäre, das hauptsächlich aus Musik-Rhythmus-Actionspielen wie Guitar Hero und Rock Band besteht. Der ResetERA-User sagt jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Spiel veröffentlicht wird. Es gibt kein “zweites Spiel”, schreibt der Benutzer, und Retro Studios arbeitet derzeit nur an Metroid Prime 4. Retro Studios hat zwar einige neue Angestellte geholt, um an dem Metroid-Spiel zu arbeiten, aber die Ressourcen für ein zweites AAA-Game sind zu beschränkt. Die Tochtergesellschaft von Nintendo verfügt in etwa um die 100 Mitarbeiter.

Wann der vierte Metroid Prime-Ableger erscheint? Das steht noch in den Sternen. Immerhin wurde die Entwicklung auf 0 zurückgesetzt, nachdem Nintendo Anfang des Jahres entschieden hat das Entwicklerstudio zu wechseln. Immerhin wurde die Entwicklung “beschleunigt”, was immer das heißen mag.

Quelle: ResetERA