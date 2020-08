Metroid Prime 4 Release: Retro Studios sucht neuen Lead-Produzenten

Mehr als ein Logo gab es bisher nicht zu sehen!

Eines der am meisten erwarteten Videospiele, das derzeit entwickelt wird, ist Metroid Prime 4 von Retro Studios. Das Spiel, das als direkte Fortsetzung von Metroid Prime 3 (2007, Nintendo Wii) gilt, wurde für Nintendo Switch während Nintendos E3 Direct 2017 angekündigt, und von Bandai Namco Studios Singapore entwickelt wird. Plötzlich, Anfang 2019, kündigte Nintendo an, die Entwicklung von Grund auf neu zu starten und an Retro Studios weiterzugeben, die anscheinend jetzt einen Hauptproduzenten für das Projekt einstellen. Ein Metroid Prime 4 Release ist nicht absehbar.

Die Fans waren schockiert, als Nintendo im Januar 2019 bekannt gab, dass es mit den Fortschritten des Spiels nicht zufrieden war, und bekannt gab, dass es die Entwicklung von Metroid Prime 4 mit Retro Studios an der Spitze wieder aufnehmen werde. Und trotz des Neustarts der Entwicklung vor fast 19 Monaten scheint Retro Studios das Team für die Entwicklung des Spiels immer noch langsam aufzubauen, was bedeutet, dass Metroid Prime 4 nicht in Kürze für die Nintendo Switch veröffentlicht wird.

Metroid Prime 4 Release in weiter Ferne

Kürzlich veröffentlichte das Studio einen Tweet, in dem eine Stellenanzeige für eine Position als Hauptproduzent bei der Entwicklung von Metroid Prime 4 ausgeschrieben wurde. Die Rolle eines Hauptproduzenten spielt eine wichtige Rolle bei der Spielentwicklung, da ein Hauptproduzent regelmäßig die gesamte Entwicklung des Spiels überwacht und dabei hilft, einen Großteil des Kernteams aufzubauen. Während der Serienproduzent von Metroid Prime, Kensuke Tanabe, derzeit an das Projekt gebunden ist, ist es angesichts der Anzahl der von Tanabe verwalteten Titel, einschließlich der jüngsten Titel wie Luigis Mansion 3 und Paper Mario: The Origami King, sinnvoll, dass das Spiel einen anderen Produzenten benötigt.

We are looking for a 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg — Retro Studios (@RetroStudios) August 14, 2020

Dieser Tweet hat viele besorgt über den Release von Metroid Prime 4 gemacht. Angesichts der Umstände der COVID-19-Pandemie sollte es auch nicht überraschen, dass die Vorproduktion nicht richtig anlaufen kann.

Metroid Prime 4 wird derzeit exklusiv für Nintendo Switch entwickelt. Ein Releasetermin ist noch nicht abzusehen, auch wenn Retro Studios die Entwicklung „beschleunigen“ möchte.