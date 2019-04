Die turbulente Geschichte von Metroid Prime 4 kennen wir. Der Titel wurde auf der E3 2017 in Form eines Logos angekündigt, danach war es zwei Jahre (fast) völlig still. Danach erfuhren wir warum: Die Entwicklung wurde komplett neu gestartet, was viele schockierte! Was genau passiert ist, ist jedermanns Vermutung, weil die wahre (ganze) Geschichte werden wir wohl nicht so schnell erfahren.

Die Entwicklung des Spiels, welche zuerst von Bandai’s Singapur-Studio gestartet wurde, übertrug sich auf die Retro Studios, jenen Entwicklern die bereits auch die Vorgängertitel bearbeitet haben. Retro hat die Metroid-Serie mit Metroid Prime im Jahr 2002 für den Gamecube neu erfunden. Es bekam zwei Fortsetzungen, die alle großen Zuspruch fanden.

Wie auf dem offiziellen Twitter-Channel zu sehen ist, werden jetzt Mitarbeiter speziell für das Metroid Prime 4-Team eingestellt. Es sieht nicht nur so aus, als ob die neu gestartete Entwicklung des Spiels in vollem Gage ist. Nein, man versucht mit der Personalaufstockung den Titel schneller am Markt zu bringen. Immerhin dauert eine solche Produktion 3-4 Jahre. Wenn man bedenkt, dass der Titel letztes Jahr „neu gestartet“ wurde, dann müssten wir noch mindestens 2 Jahre darauf warten.

Metroid Prime 4 ist für den Nintendo Switch angekündigt, hat aber keinen Releasetermin. Und den werden wir nicht so schnell erfahren.