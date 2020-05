Schon wieder! – Animal Crossing: New Horizons führt die UK-Charts an

UK Game-Charts auf DailyGame

GfK hat die aktuellen britischen physischen Verkaufs-Charts ermittelt. Die Auswahl der Titel hat sich nur geringfügig verändert und ein paar Neuheiten sind dazu gekommen. Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch führt die Tabelle jedoch an. Wie auch in Japan, den USA oder sonst wo auf der Welt.

Es ist nicht verwunderlich. Wenn das soziale Leben eingeschränkt ist, dann beschäftigen sich immer mehr Menschen in der Lebens-Simulation Animal Crossing: New Horizons. Das Highlight-Spiel von Nintendo für die erste Jahreshälfte hat bisher alle Rekorde geschlagen, die die Serie bisher schaffen konnte. Allerdings ist es nicht das einzige Nintendo-Spiel, dass es so hoch geschafft hat. Mario Kart 8 Deluxe, ein Titel aus dem Jahr 2017, schaffte es auf Platz 2 der UK-Charts. Dahinter folgt Call of Duty: Modern Warfare. Ein Evergreen auf Platz 4: GTA 5. Bei Grand Theft Auto 5 würde es uns nicht wundern, wenn es im Sommer wieder auf Platz 1 ist, wenn die anderen Neuerscheinungen und Verkaufszahlen zurückgehen. Mittlerweile konnte sich der Titel von Rockstar Games weltweit über 130 Millionen Mal (!) verkaufen. Sensationell, oder? Vielleicht schafft das Animal Crossing: New Horizons auch irgendwann einmal.

Saints Row: The Third Remastered, dass wir vor wenigen Tagen getestet haben, konnte auf Platz 7 der physischen Verkaufs-Charts einsteigen.

Hier die vollständige Zusammenstellung der UK-Charts für den Zeitraum der vorherigen Woche, bis zum 23. Mai 2020: