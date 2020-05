The Last of Us 2 – State of Play: Frische Gameplay-Details veröffentlicht

The Last of Us 2 - State of Play-Sendung

Sony hat rund 20 Minuten lang neue Informationen zu The Last of Us 2 veröffentlicht, dem Nachfolger des PlayStation 3-Hits. Die Informationen, die in einem speziellen TLoU2-Status veröffentlicht wurden, enthalten auch eine gesunde Portion Gameplay, die die Fans bis zur Veröffentlichung des Spiels im nächsten Monat in Atem hält.

Die Fans warten seit einiger Zeit gespannt auf neue Informationen und das Gameplay von TLoU 2, insbesondere von offiziellen Stellen wie dem Entwickler, Naughty Dog, selbst. Das Spiel ist eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen dieses Jahres und dieser Konsolen-Generation. Es scheint ein würdiger Abschluss einer Reihe erstklassiger Exklusiv-Spiele für die PS4 zu sein. Neil Druckmann, Creative Director des Spiels, erzählt uns einiges über das Spiel.

State of Play-Sendung nach massiven Story-Leaks

Vor ein paar Wochen haben Leaks zum kommenden Action-Adventure von Naughty Dog das Spiel für Tausende von Fans verdorben. Es wurden wichtige Details über die Handlung des Spiels enthüllt. Eine große Schande! Diejenigen, die es bisher geschafft haben, die Informationen zu vermeiden, haben Glück, und man kann hoffen, dass dies bis zur Veröffentlichung des Spiels am 19. Juni anhält. Die Spoiler-Kultur hat jedoch das Internet übernommen, sodass die Fans in der Zwischenzeit unglaublich vorsichtig sein wollen.

Entspannt euch (oder nicht). Hier sind 20 Minuten Gameplay von The Last of Us 2, präsentiert von Neil Druckmann. Das YouTube-Video ist ab 18 Jahren freigegeben.

The Last of Us 2: Alles krass sind die Unterschiede zu Teil 1

Das Gameplay scheint grundlegend überarbeitet worden zu sein, mit allen neuen Möglichkeiten, die Welt zu durchqueren, von zuvor offenbarten Sprung-Mechaniken bis hin zur Fähigkeit, Seile zu benutzen. Die Fans haben auch einen Blick auf die Washington Liberation Front und Seraphites geworfen, zwei der antagonistischen Fraktionen, denen Ellie während des Spiels gegenüberstehen wird.

Fans werden neuen Feinden wie Sneakers und Shamblers gegenüberstehen und den Kampf-Begegnungen des Spiels hoffentlich etwas mehr Abwechslung verleihen. Naughty Dog neckte auch neue Feinde in der Demo, obwohl diese erst nach dem Start des Spiels enthüllt werden. Die Menschen erhielten auch einige Überarbeitungen, wobei neue Stealth-Mechaniken für ein tieferes Kampferlebnis sorgen. Gleiches gilt für Verbündete, die diesmal hilfreicher sein werden, als noch im PS3-Vorgänger.

Mit etwas Glück kann The Last of Us 2 (PS4) die Qualität seines Vorgängers erfüllen oder möglicherweise sogar übertreffen. Fans haben nur wenige Wochen Zeit, um es herauszufinden, aber bis jetzt scheint es eine vielversprechende Fortsetzung von Ellies Geschichte durch das post-apokalyptische Amerika zu sein, mit Tiefe für beide Charaktere und die Welt, in der sie leben.

Im Moment können Fans das Gameplay-Video erneut ansehen und die anderen veröffentlichten Informationen durchkämmen.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni für PS4 veröffentlicht. Allerdings nicht in allen Regionen dieser Welt, weil das Spiel aufgrund Ellies Sexualität im Nahen Osten am Index gelandet ist.