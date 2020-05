YouTube: Fans fühlen sich vom Xbox Series X “Gameplay” betrogen

Vorfreude und Erwartung waren hoch in der heutigen Inside Xbox-Sendung, auf der angekündigt wurde, dass das Gameplay auf der Xbox Series X der nächsten Generation angezeigt wird. Es begann, als Ubisoft erklärte, dass Assassin’s Creed Valhalla mit dem weltweit ersten Blick auf das Gameplay dabei sein würde, wobei sowohl Microsoft als auch Ubisoft nicht erwähnen würden, dass dies ein Scherz und kein direktes Gameplay wäre. Tatsächlich sind viele derzeit verärgert darüber, wie das „Gameplay“ gezeigt wurde. Es war nämlich sehr mager! Und die Fans auf YouTube rebellieren.

#XboxSeriesX, # Xbox2020 und #gameplay sind auf Twitter aufgrund der überwältigenden Gegenreaktion auf das, was bisher gezeigt wurde, im Trend. Viele gaben an, dass dies alles mehr Marketing war, als echtes Zeigen von Gameplay-Einblicke auf die nächste Konsolen-Generation. Die Fans haben sich einfach mehr erwartet. Ein Beispiel für viele weitere Kommentare auf Twitter von einem Fan, der sich einfach mehr Gameplay gewünscht hätte:

What just happened???? That was awful! Where is the actual AC Valhalla gameplay? Everything else was mehhhh!

