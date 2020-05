Xbox Series X: Konsole und Games werden in “Xbox 20/20” angekündigt

Xbox Series X Controller

In Erwartung auf die kommende Inside Xbox-Sendung am Donnerstag, einer digitalen Präsentation, in der mehrere Titel der nächsten Generation von Drittanbietern vorgestellt werden, hat Microsoft Xbox 20/20 angekündigt. Xbox 20/20 soll eine Reihe von monatlichen Veranstaltungen sein, bei denen neue Informationen zu Xbox Series X, Xbox Games Studios, Xbox Games Pass und xCloud veröffentlicht werden.

Microsoft’s Leiter des Gaming-Marketings, Jarett West, veröffentlichte einen Beitrag im offiziellen Xbox-Blog Xbox Wire, in dem er ausführlich darlegte, wie der Rest des Jahres 2020 für Xbox-Fans aussehen wird, einschließlich Einzelheiten darüber, wann wir weitere Neuigkeiten zur Xbox Series X sehen und hören können, sowie die bevorstehenden Launch-Titel. Laut Jarett wird die Inside Xbox an diesem Donnerstag ausschließlich XSX-Titeln von Drittanbietern gewidmet sein, darunter Assassin’s Creed: Valhalla von Ubisoft. Microsoft wird bereit sein zu zeigen, was seine Erstanbieter-Teams bis zum kommenden Juli gemacht haben, wo es eine Präsentation halten wird, die ausschließlich Xbox Game Studios-Spielen gewidmet ist .

Xbox Series X: Welche Funktionen und Games erwarten uns?

Was wir auch aus diesem Beitrag gelernt haben, war, dass die Inside Xbox-Sendung, kommenden Donnerstag, auch weitere Spiele enthüllen wird, die mit der “Smart Delivery”-Funktion der XSX gestartet werden sollen. Diese Funktion ermöglicht es den Spielern, ihre Xbox One-Versionen bestimmter Spiele auf die zu aktualisierte verbesserte Versionen der nächsten Generation zu übertragen.

Während sowohl die Updates für Mai als auch für Juli detailliert sind, ist geplant, dass Xbox 20/20 monatliche Ankündigungen zur Zukunft von Xbox bis Ende 2020 bringt. Der Blog-Beitrag enthält Einzelheiten zu den zuvor angekündigten Plänen des Unternehmens für das Jahr, wie die weltweite Markteinführung der Xbox Series X und Halo Infinite Ende 2020.

Microsoft plant, die nächste Generation mit einem Knall mit Xbox 20/20 zu starten. Wir sind gespannt was uns Jarett West und sein Team vorlegen werden, in der Inside Xbox-Sendung. Xbox-Fans dürfen sich auf jeden Fall darauf freuen.