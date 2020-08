Animal Crossing: New Horizons – Neue Inhalte für August enthüllt

Animal Crossing: New Horizons - (C) Nintendo

Animal Crossing: New Horizons hat gerade eine große neue Welle von Inhalten für den Rest des Sommers veröffentlicht. Das Summer Update „Wave 2“ für New Horizons fügte dem Spiel neue Inhalte und Änderungen der Lebensqualität hinzu.

Normalerweise enthält der offizielle Twitter-Account von Animal Crossing: New Horizons ein neues Update in Einzelteilen. Jetzt hat offizielle YouTube-Kanal von Nintendo ein 1-minütiges Video hochgeladen, in dem jede neue Änderung des August-Updates aufgeführt ist.

New Horizons sah zu Beginn des Sommers ein großes Update, das neue und wiederkehrende Elemente in die Spielmarke einführte. Dieses Update wurde während der Veröffentlichung als „Wave 1“ eingeführt, und jetzt hat Nintendo endlich „Wave 2“ seiner Sommer-Updates für die Lebenssimulation veröffentlicht. Während der von Nintendo veröffentlichte Update-Patch vom 30. Juli einen Überblick über den gesamten Inhalt des Updates gab, hat Nintendo ein offizielles YouTube-Video veröffentlicht, in dem verschiedene andere Änderungen aufgeführt sind.

Animal Crossing: New Horizons – YouTube-Video vermittelt nicht alle Neuerungen

Das Video enthält eine Erzählung derselben Person, die viele verschiedene andere Werbevideos für Animal Crossing: New Horizons beschreibt. Außerdem behandelt es die wichtigsten Inhaltsaktualisierungen, die das Spiel erhalten hat, wie das Sonntagsfeuerwerksfestival und Redds Gewinnspielstand und Gegenstände. Das Video behandelt auch Themen im Zusammenhang mit den neuen monatlichen Käfern und Fischen, die seit Beginn des August auf der Insel angekommen sind.

Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Dinge, die das Video nicht behandelt. Eine subtile Änderung ist die Tatsache, dass benutzerdefinierte Designs über den Kiosk in der Schneiderei der Able Sister leichter zu suchen sind. Darüber hinaus erwähnt das Video nicht einmal die Tatsache, dass Luna von New Leaf zurückkehrt oder dass Spieler jetzt die Trauminseln des anderen besuchen können, indem sie in ihren Betten schlafen. Es ist ein bisschen seltsam, dass ein offizielles Video von Nintendo ein so wichtiges Update der New Horizons-Erfahrung auslässt.

Eine weitere wichtige Sache, die in diesem Video nicht behandelt wird, ist die Tatsache, dass Spieler jetzt ihre Inseln sichern und wiederherstellen können, falls ihre Daten beschädigt werden, verloren gehen oder ihr System beschädigt wird. Diese Funktion wurde von vielen Spielern und Mitgliedern der Community lange erwartet. Die Lebenssimulation hat auch in Zukunft noch viele Updates vor sich, daher sollten Fans nach Updates Ausschau halten und alle neuen Inhalte genießen, die das Spiel im August zu bieten hat.

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort exklusiv für den Nintendo Switch erhältlich.

Mehr zum Nintendo Switch-Spiel

Der exklusive Switch-Titel ist zweifellos einer der erfolgreichsten Titel dieses Jahres. Die anhaltende Covid-19-Pandemie veranlasste auch viele Nicht-Gamer dazu sich eine Insel zu bauen. Die Nintendo Switch war dafür lange Zeit restlos ausverkauft. Noch immer belaufen sich die Wartezeiten auf eine Standard-Konsole mit 1-2 Monaten.

In unserem Game-Review gab es für die Lebenssimulation eine klare 10/10. Die Spieler waren zwischenzeitlich sehr kreativ. So erstellten Fans entweder einen aufwendigen Horrorfilm-Trailer oder bauten ein Pokemon-Stadion nach. Sogar Hollywood-Größen wie Brie Larson enthüllten ihre Lieblings-Einwohner aus Animal Crossing: New Horizons.